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Мудрик закрепился на 3-й позиции в списке самых результативных украинцев в истории ЛК
Михаил помог обыграть Хайденхайм
Getty Images / Global Images Ukraine
В 4-м туре общего этапа Лиги конференций 2024/25 "Челси" на стадионе "Фойт-Арена" обыграл местный "Хайденхайм".
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Экс-футболист "Шахтера" укрепляет свои позиции в рейтинге самых результативных украинцев в истории соревнования по системе гол+пас (с учетом квалификации):
- Роман Безус (Омония, Гент) – 8 (6+2);
- Артём Довбик (Днепр-1) – 7 (5+2);
- Михаил Мудрик (Челси) – 6 (3+3);
- Роман Яремчук (Брюгге) – 4 (4+0);
- Юрий Вакулко (Рига), Игорь Горбач (Заря) – 4 (3+1);
- Руслан Степанюк (Ворскла) – 4 (2+2);
- Александр Пихаленок (Днепр-1), Владислав Кочергин (Ракув), Николай Ковталюк (Дила Гори) – 3 (3+0).
12 декабря Мудрик попытается догнать Артема Довбика или Романа Безуса в гостевом поединке против "Астаны".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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