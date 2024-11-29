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Непростая победа фиалок. Фиорентина – Пафос 3:2. Обзор матча и видео голов
Лилии чуть не потеряли контроль над счетом
Фото - EPA-EFE / Claudio Giovannini
В первом тайме "фиолетовые" нанесли 9 ударов и смогли открыть счет с помощью экс-защитника "Шахтера" Додо. После перерыва хозяева удвоили преимущество, но кипрская команда не остановилась и имела шансы даже на ничью.
Тосканцы поднимаются на 6-ю строчку (9 баллов) и 12 декабря будут принимать ЛАСК. "Пафос" занимает 16-е место (6 очков) и в следующий раз будет принимать "Целье".
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Смотрите обзор матча 4-го тура общего этапа Лиги конференций
Флоренция. Стадио Артемио Франки
Фиорентина – Пафос 3:2
Голы: Куаме, 38, Гольдар, 53 (аг), Куарта, 72 – Жайру, 68, Жажа, 87
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