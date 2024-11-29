Непростая победа фиалок. Фиорентина – Пафос 3:2. Обзор матча и видео голов

В первом тайме "фиолетовые" нанесли 9 ударов и смогли открыть счет с помощью экс-защитника "Шахтера" Додо. После перерыва хозяева удвоили преимущество, но кипрская команда не остановилась и имела шансы даже на ничью.

Тосканцы поднимаются на 6-ю строчку (9 баллов) и 12 декабря будут принимать ЛАСК. "Пафос" занимает 16-е место (6 очков) и в следующий раз будет принимать "Целье".

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Смотрите обзор матча 4-го тура общего этапа Лиги конференций

Флоренция. Стадио Артемио Франки

Фиорентина – Пафос 3:2

Голы: Куаме, 38, Гольдар, 53 (аг), Куарта, 72 – Жайру, 68, Жажа, 87