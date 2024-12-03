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УЕФА оштрафовал польскую Легию за оскорбления фанатами белорусского диктатора Лукашенко
"Не соответствующего характеру спортивного мероприятия"
фото из соцсетей
Дисциплинарный комитет УЕФА наложил штраф на варшавскую "Легия" за баннер, оскорбляющий президента Беларуси Александра Лукашенко.
Польскому клубу придется заплатить 17,5 тыс. евро за размещение на трибунах сообщения, "не соответствующего характеру спортивного мероприятия во время матча
Так, на одном из банеров фаны написали "Лукашенко – х**" и в течении матча представили несколько кричалок, многие из которых критиковали политическую ситуацию в Белоруссии и лично Лукашенко.
Интересно, что польские СМИ писали о том, что в этих зарядах против Лукашенко приняли участие и немногие болельщики "Динамо", которые были на матча.
"Неожиданным элементом стала поддержка болельщиков минского "Динамо“, которые также вывешивали плакаты против Лукашенко и часто аплодировали кричалкам польских болельщиков", — утверждает польский портал "Кресы".
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