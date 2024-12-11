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Астана – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Долгожданный гранд в Казахстане
Getty Images / Global Images Ukraine
Это будет второй матч "Астаны" против английской команды. Несколько лет назад они принимали у себя дома "Манчестер Юнайтед" и сенсационно обыграли их со счетом 2:1.
Возможно, они и здесь смогут воспользоваться джетлагом английского клуба и стать настоящей грозой для всей АПЛ? Они точно попытаются это сделать.
Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в четверг, 12 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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