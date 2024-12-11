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Астана – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

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Долгожданный гранд в Казахстане

Астана – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Это будет второй матч "Астаны" против английской команды. Несколько лет назад они принимали у себя дома "Манчестер Юнайтед" и сенсационно обыграли их со счетом 2:1.

Возможно, они и здесь смогут воспользоваться джетлагом английского клуба и стать настоящей грозой для всей АПЛ? Они точно попытаются это сделать.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в четверг, 12 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.

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Трансляция матча "Астана" — "Челси"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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