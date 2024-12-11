Астана – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Это будет второй матч "Астаны" против английской команды. Несколько лет назад они принимали у себя дома "Манчестер Юнайтед" и сенсационно обыграли их со счетом 2:1.

Возможно, они и здесь смогут воспользоваться джетлагом английского клуба и стать настоящей грозой для всей АПЛ? Они точно попытаются это сделать.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в четверг, 12 декабря.

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