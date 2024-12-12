Астана – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лететь от Лондона до Казахстана примерно 8 часов. Посреди такого ответственного отрезка сезона Мареска точно не собирается рисковать своими главными исполнителями. Да и вряд ли он вообще очень хочет сам ехать на эту игру, которая мало что решает для его команды.

Однако график таков, каков он есть и "синие" все же летят в Казахстан и будут проводить официальный матч. Вопрос лишь в том, какими исполнителями они туда долетят.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в четверг, 12 декабря.

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9.10 5.30 1.35 Узнать больше

Лига Конференций. Этап лиги, 5-й тур

12 декабря. 17:30. Алматы. "Центральный Стадион"

Главный судья: Свен Яблонски (Германия)

Трансляция: Megogo Football 1

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