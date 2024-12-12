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Астана – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Максимально неудобный выезд для лондонцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Лететь от Лондона до Казахстана примерно 8 часов. Посреди такого ответственного отрезка сезона Мареска точно не собирается рисковать своими главными исполнителями. Да и вряд ли он вообще очень хочет сам ехать на эту игру, которая мало что решает для его команды.
Однако график таков, каков он есть и "синие" все же летят в Казахстан и будут проводить официальный матч. Вопрос лишь в том, какими исполнителями они туда долетят.
Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в четверг, 12 декабря.
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Лига Конференций. Этап лиги, 5-й тур
12 декабря. 17:30. Алматы. "Центральный Стадион"
Главный судья: Свен Яблонски (Германия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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