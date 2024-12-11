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Мареска недоволен тем, что Челси пришлось лететь на матч ЛК против Астаны 8 часов
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска возмущен тем, что "синим" пришлось совершить длительный перелет в Казахстан на матч Лиги конференций.
"Восемь часов лететь на матч - вряд ли это нормально. Потом обратно. Но мы должны туда ехать, должны максимально себя показать, а также думать и о следующем матче Премьер-Лиги.
Поэтому вряд ли это нормально, что мы вернемся домой в пятницу и должны играть чемпионат уже в воскресенье", - сказал специалист.
Матч "Астана" - "Челси" состоится 12 декабря в 17:30 по Киеву.
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