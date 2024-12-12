ЛК. Гент громит сербов, неожиданные победы Омонии и Млады Болеслав

Предлагаем вашему вниманию результаты матчей пятого тура Лиги конференций, которые были сыграли в вечерний слот. Всего в 22:00 сыграли семь матчей. Болельщикам было на что посмотреть, но, к сожалению, не во всех матчах.

Лига конференций. Пятый тур

"Гент" - "Бачка-Топола" 3:0

Голы: Дин (9, пен), Гендельман (12), Сурдез (20)

Игра началась прекрасно для хозяев поля. Уже на девятой минуте Дин хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый – 1:0. Уже через четыре минуты Омри Гендельман увеличил преимущество бельгийцев – 2:0. Еще до середины первой половины встречи счет стал разгромным. Франк Сурдез оказался в нужном месте в нужное время и не оставил шансов голкиперу – 3:0. Такого сербы точно не ожидали. На 32-й минуте матча Гендельман отправил мяч в сетку, но после просмотра VAR гол отменили. Второй тайм уже превращался в формальность, ведь судьба противостояния была решена.

"Млада-Болеслав" - "Ягеллония" 1:0

Голы: Выдра (76)

Удаление: Дьегес (90+5)

В первой половине встречи гости играли первым номером, но у них ничего не получалось в заключительной трети поля. Ни одного удара в створ ворот - красноречивая статистика. Однако, и у чехов все было не лучше – два удара в створ ворот. На перерыв соперники ушли без голов. На 76-й минуте хозяева забили сверхважный мяч.Патрик Выдра в одно касание шикарным ударом попал в девятку – 1:0. Больше голов в этом противостоянии не было.

"Нью-Сейнтс" - "Панатинаикос" 0:2

Голы: Джурич (16), Йоаннидис (62, пен)

Гости подтвердили свой статус фаворитов на 16-й минуте. Первым на добивании в штрафной успел Джурич, хладнокровно отправивший мяч в сетку - 0:1. Как оказалось, больше голов до перерыва не было. Греки грамотно играли по счету, но увеличить преимущество не смогли. Греки в середине второго тайма отличились второй раз. Реализовал пенальти Йоаннидис – 0:2. Матч так и завершился уверенной победой "Панатикаикоса".

"Омония" - СК "Рапид" 3:1

Голы: Какулис (53), Семедо (66), Алиум (90+6) - Бельо (63)

В первой половине встречи австрийцы давили на ворота соперников, но забить так и не смогли. Футболисты клуба из Вены 12 раз пробили по воротам, но всего один удар был в створ. "Омонии" повезло, что тайм все же завершился без голов. Нелогично, но в начале второго тайма хозяева открыли счет. После передачи Харалампуси отправил мяч в сетку Какулис - 1:0. Австрийцы не опустили руки и сравняли счет.Бельо из пределов штрафной пробил в угол ворот – 1:1. Голкипер в этом эпизоде ​​ничего поделать не смог. Не успели гости порадоваться, как снова пришлось им отыгрываться. Снова вывел вперед "Омонию" Семедо – 2:1. Точку в матче поставил Алиум - 3:1. Неожиданная победа "Омонии".

"Пафос" - "Целье" 2:0

Голы: Драгомир (48), Корреа (63)

Нереализованный пенальти: Забуковник (25)

В середине первого тайма гости заработали одиннадцатиметровый, но реализовать его не смогли. Марк Забуковник не воспользовался шикарной возможностью вывести "Целье "вперед. Спас свою команду Ивица Ивушич. К сожалению, больше интересных моментов до перерыва не было. В начале второго тайма киприоты открыли счет. Драгомир искусным ударом переиграл голкипера – 1:0. После перерыва у гостей ничего не получалось, и они на 63-й минуте пропустили второй раз. Отличился Корреа – 2:0. Матч так и завершился победой "Пафоса".

"Санкт-Галлен" - "Гимарайнш" 1:4

Голы: Чобот (67) - Мендеш (33), Густаво (58), Кошта (84), Саму (90+4)

Казалось, первый тайм завершится без голов, но гости все же смогли отличиться. Португальцы владели игровым преимуществом и заслуженно вышли вперед. Сантос прострелил, а Мендеш мастерски пробил под правую стойку – 0:1. Швейцарцы первой половины встречи ничем не запомнились. Ближе к середине второго тайма Густаво искусным ударом довел преимущество гостей до комфортного – 0:2. На 67-й минуте вернул интригу в матч Кевин Чобот – 1:2. Однако сравнять счет они так и не смогли. К тому же, в конце встречи пропустили еще. Отличился Кошта – 1:3. Точку в матче поставил Саму - 1:4.

"Шэмрок Роверс" - "Борец Баня-Лука" 3:0

Голы: Кенни (12, 64), Фарруджа

Ирландский клуб в дебюте противостояния открыл счет. После подачи Бернса выиграл верховую борьбу Джонни Кенни и головой отправил мяч в сетку – 1:0. Если бы не этот гол, то на перерыв соперники бы пошли без голов, ведь с конструктивом у обеих команд были существенные проблемы. Хозяева поля в начале второй половины встречи увеличили свое преимущество. После передачи Кенни с близкого расстояния расстрелял ворота Фарруджа - 2:0. И очень быстро счет хозяева довели до разгромного. Дубль в свой актив записал Кенни – 3:0. В итоге, матч завершился разгромной победой ирландцев.