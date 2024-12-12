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Челси перед матчем Лиги Конференций установил необычное достижение клуба
Всем дают шанс
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" перед матчем Лиги Конференций установил необычное достижение клуба.
В стартовом составе "Челси" на еврокубковый матч вышло четыре футболиста академии английского клуба. По информации Opta, это случилось впервые в истории "аристократов".
"Челси" играют с "Астаной" в Лиге Конференций в Казахстане при температуре -10 градусов. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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Источник:OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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