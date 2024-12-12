"Челси" перед матчем Лиги Конференций установил необычное достижение клуба.

В стартовом составе "Челси" на еврокубковый матч вышло четыре футболиста академии английского клуба. По информации Opta, это случилось впервые в истории "аристократов".

"Челси" играют с "Астаной" в Лиге Конференций в Казахстане при температуре -10 градусов. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.