ЛК. Астана – Челси 1:3. Третий состав лондонцев побеждает на казахстанском катке

Мы привыкли к тому, что в Лиге Конференций "Челси" выступает вторым составом, в котором обычно находится место и Михаилу Мудрику. Впрочем, украинец в Казахстан с командой не полетел из-за болезни, а Мареска решил прилететь не со вторым, а по сути третьим составом команды, набрав с собой немало молодых исполнителей из академии. Все вопросы лондонцы в рамках Лиги Конференций практически решили, поэтому даже вероятное поражение не сильно ударило бы по их амбициям, а в Англии начинается очень ответственный этап сезона, поэтому игроков надо беречь.

Если вы думаете, что мы преувеличиваем, называя этот состав третьим, то нет. Со второго состава в старте нашлось место только Йоргенсену, Дисаси, Адарабио и Дьюсбери-Холлу. А еще был Педру Нету, которого бы не брали в Казахстан, если бы не его дисквалификация на воскресный матч против "Брентфорда", он там все равно не сыграет. Дальше – это игроки академии. То есть для "Астаны" задача была облегчена: долгий перелет соперника и много игроки молодежки, однако даже так им было достаточно сложно.

Подопечные Григория Бабаяна показали свое присутствие только во втором тайме, первый тайм они точно предпочли бы забыть. Тотальный контроль мяча и давление на ворота. Ну, то давление, которое было возможно, учитывая условия промерзшего газона в Алматы, где на момент игры было -11 градусов по Цельсию.

Сначала слишком легко Марк Гию прошел с правого фланга Марочкина и пробил в ближний угол Сейсена, открыв счет. Не менее легко он замыкал передачу от Педру Нету несколькими минутами позже, оформив дубль. Ну и вообще без проблем головой пробивал Ренату Вейгу после углового удара в конце первого тайма.

Только после того, как счет стал 0:3, мы увидели качественный ответ от казахстанского коллектива, точнее их капитана, Томасова, после смещения с фланга в центр пробившего точно в дальний угол, от штанги мяч залетел в ворота Йоргенсена. Первый серьезный момент у ворот "синих" завершился голом.

Во втором тайме "Астана" выглядела более активной. Наверное, команда Григория Бабаяна поняла, что терять нечего и нужно атаковать, меньше думая об обороне. Это воплотилось в несколько хороших атак, успешно отбитых лондонцами. Мареска также на второй тайм уже не выпустил Педру Нету. Несомненно, были реальные опасения, что на таком газоне португалец может травмироваться, поэтому лучше отдохнет. А дебютировал за клуб форвард Ато Ампа.

Активности от хозяев хватило только на первые 10 минут, дальше "синие" снова забрали мяч под свой контроль и систематически создавали остроту у ворот казахстанцев. Однако реализовать хотя бы один из них так и не получилось. Непростой матч в плане погодных условий, но относительно комфортно победили лондонцы. Снова победили. Они возглавляют турнирную таблицу Лиги Конференций с 15 очками. "Астана" же пока остается в топ-24, однако будет ждать всех остальных матчей сегодняшнего вечера.

Лига Конференций. Этап лиги, 5-й тур

Стадион: "Центральный стадион" (Алматы)

Главный судья: Свен Яблонски (Германия)

"Астана" – "Челси" 1:3

Голы: Томасов (45) — Гию (14, 19), Вейга (40)

"Астана": Сейсен — Бартолец, Кажуколовас, Марочкин, Вороговский — Аманович (Осей, 46), Калайца — Томасов (Грипши, 88), Эбонг, Камара (Астанов, 90+2) — Джеффри (Каримов, 72)

"Челси": Йоргенсен — Ачемпонг, Адарабиойо, Дисаси, Вейга — Дьюсбери-Холл, Рак-Сакьи (Дайер, 86) — Нету (Ампа, 46), Чуквуэмека (Вейл, 67), Джордж — Гию (Меука, 78)

Предупреждение: Аманович (27)