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ЛК. Викингур Рейкьявик – Юргорден 1:2. Даже удаление соперников не помогло хозяевам
Первый матч Лиги Конференций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче Лиги Конференций встречались исландский "Викингур Рейкьявик" и шведский "Юргорден".
В первом тайме гости рытались поразить ворота исландской команды. Но попытка оказалась неудачной – два сейва вратаря. Тайм запомнился предупреждениями, по получению которых гости были впереди.
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В середине второго тайма футболисты "Юргордена" открыли счёт. За 3 минуты шведский клуб вышел вперёд. Хозяева один мяч отыграли. Спустя 4 минуты после гола исландского клуба "Юргорден" остался в меньшинстве – защитник Техно сначала получил жёлтую карточку за грубую игру, а спустя минуту увидел вторую жёлтую за неспортивное поведение.
Шведский клуб увёз из Исландии победу. В данный момент "Юргонрден" шестой с 10-ю очками. "Викингур" - 15-й с 7-ю очками.
Лига Конференций. 5-й тур
Викингур Рейкьявик – Юргорден 1:2
Голы: Сигурпальссон (72) – Косуги (62), Викхейм (65)
Видеообзор матча:
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