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Ошибка Таловерова в матче Лиги Конференций привела к голу Фиорентины. Видео
Наверняка он не хотел
lask.at
Ошибка украинского защитника Максима Таловерова привела к голу "Фиорентины" в матче Лиги Конференций.
Таловеров отобрал мяч на фланге и хотел отдать его вратарю ЛАСКа, но не увидел как подбежал нападающий "Фиорентины" Куаме. Он отдал ассист на Иконе и стал 2:0.
Видео момента:
December 12, 2024
"ЛАСК" в данный момент занимает 33-е место в общей таблице Лиги Конференций.
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