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Ошибка Таловерова в матче Лиги Конференций привела к голу Фиорентины. Видео

Лига конференций

Наверняка он не хотел

Ошибка Таловерова в матче Лиги Конференций привела к голу Фиорентины. Видео

lask.at

Новина українською

Ошибка украинского защитника Максима Таловерова привела к голу "Фиорентины" в матче Лиги Конференций.

Таловеров отобрал мяч на фланге и хотел отдать его вратарю ЛАСКа, но не увидел как подбежал нападающий "Фиорентины" Куаме. Он отдал ассист на Иконе и стал 2:0.

Видео момента:

"ЛАСК" в данный момент занимает 33-е место в общей таблице Лиги Конференций.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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