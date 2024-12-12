Ошибка Таловерова в матче Лиги Конференций привела к голу Фиорентины. Видео

Ошибка украинского защитника Максима Таловерова привела к голу "Фиорентины" в матче Лиги Конференций.

Таловеров отобрал мяч на фланге и хотел отдать его вратарю ЛАСКа, но не увидел как подбежал нападающий "Фиорентины" Куаме. Он отдал ассист на Иконе и стал 2:0.

Видео момента:

"ЛАСК" в данный момент занимает 33-е место в общей таблице Лиги Конференций.