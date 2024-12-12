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Тренер Астаны - о поражении от Челси: Это очень сильная команда, которая сейчас находится в отличной форме
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Григорий Бабаян, главный тренер "Астаны", высказался о поражении своей команды в матче против "Челси" (1:3) в рамках пятого тура Лиги конференций.
"Челси" - очень сильная команда, которая сейчас находится в отличной форме, а чемпионат в разгаре. Мы были обеспокоены нашим физическим состоянием и отсутствием игровой остроты, что было заметно в первом тайме. Во втором тайме мы внесли некоторые коррективы, немного перестроились и играли немного агрессивнее в верхней части поля. Любое поражение всегда тяжелое, но игроки выкладывались на полную.
Мы явно не хотели проигрывать. Я считаю, что мы могли сыграть лучше, но класс есть класс. Наверное, это была заслуженная победа "Челси", - сказал специалист.
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