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Тренер Астаны - о поражении от Челси: Это очень сильная команда, которая сейчас находится в отличной форме

Лига конференций

Специалист ответил на вопросы журналистов

Тренер Астаны - о поражении от Челси: Это очень сильная команда, которая сейчас находится в отличной форме

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Григорий Бабаян, главный тренер "Астаны", высказался о поражении своей команды в матче против "Челси" (1:3) в рамках пятого тура Лиги конференций.

"Челси" - очень сильная команда, которая сейчас находится в отличной форме, а чемпионат в разгаре. Мы были обеспокоены нашим физическим состоянием и отсутствием игровой остроты, что было заметно в первом тайме. Во втором тайме мы внесли некоторые коррективы, немного перестроились и играли немного агрессивнее в верхней части поля. Любое поражение всегда тяжелое, но игроки выкладывались на полную.

Мы явно не хотели проигрывать. Я считаю, что мы могли сыграть лучше, но класс есть класс. Наверное, это была заслуженная победа "Челси", - сказал специалист.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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