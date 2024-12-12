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ЛК. Феерия Фиорентины, первое фиаско Легии и мини-сенсация в Стамбуле

Лига конференций

Фиалки и Лугано закрепились в топ-8

ЛК. Феерия Фиорентины, первое фиаско Легии и мини-сенсация в Стамбуле

Фото: UEFA Conference League, X

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций. 5-й тур

Флоренция, Артемио Франки

Фиорентина (Италия) – ЛАСК (Австрия) 7:0

Голы: Соттиль 10, 58, Иконе 22, Ричардсон 39, Мандрагора 69, Стойкович 82 (аг), Гудмундссон 85 (п)

Копенгаген, Паркен

Копенгаген (Дания) – Хартс (Шотландия) 2:0

Голы: Шейха 48, Дикс 78 (п)

Кишинев, Зимбру

Петрокуб (Молдова) – Бетис (Испания) 0:1

Гол: Бакамбу 54

Стамбул, Башакшехир Фатих Терим

Истанбул (Турция) – Хайденхайм (Германия) 3:1

Голы: Тюрюч 6, Крешпу 18, Пьонтек 68 – Хонсак 61

Варшава, Стадион Войска Польского

Легия (Польша) – Лугано (Швейцария) 1:2

Голы: Морисита 11 – Боттани 40, Хайдари 74

Любляна, Стожице

Олимпия (Словения) – Серкль (Бельгия) 1:4

Голы: Бланко 5 – Олаигбе 2, 81, Аугусто 24, Денкей 72

Удаление: Талиссон 51 (хозяева)

Хельсинки, Болт Арена

ХИК (Финляндия) – Мольде (Норвегия) 2:2

Голы: Ирвин 32, Мерилуото 90+2 – Ихлер 14, 27

Ереван, Республиканский стадион

Ноа (Армения) – АПОЭЛ (Кипр) 1:3

Голы: Матеус 45+4 – Чебаке 3, Костадинов 89, Абагна 90+3

Сумгаит, стадион им. Мехти Гусейнзаде

Динамо Минск (Беларусь) – Ларн (Северная Ирландия) 2:0

Голы: Гаврилов 67 (п), Жердев 73

Удаление: Болгер 90+2 (гости)

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