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ЛК. Феерия Фиорентины, первое фиаско Легии и мини-сенсация в Стамбуле
Фиалки и Лугано закрепились в топ-8
Фото: UEFA Conference League, X
Лига конференций. 5-й тур
Флоренция, Артемио Франки
Фиорентина (Италия) – ЛАСК (Австрия) 7:0
Голы: Соттиль 10, 58, Иконе 22, Ричардсон 39, Мандрагора 69, Стойкович 82 (аг), Гудмундссон 85 (п)
Копенгаген, Паркен
Копенгаген (Дания) – Хартс (Шотландия) 2:0
Голы: Шейха 48, Дикс 78 (п)
Кишинев, Зимбру
Петрокуб (Молдова) – Бетис (Испания) 0:1
Гол: Бакамбу 54
Стамбул, Башакшехир Фатих Терим
Истанбул (Турция) – Хайденхайм (Германия) 3:1
Голы: Тюрюч 6, Крешпу 18, Пьонтек 68 – Хонсак 61
Варшава, Стадион Войска Польского
Легия (Польша) – Лугано (Швейцария) 1:2
Голы: Морисита 11 – Боттани 40, Хайдари 74
Любляна, Стожице
Олимпия (Словения) – Серкль (Бельгия) 1:4
Голы: Бланко 5 – Олаигбе 2, 81, Аугусто 24, Денкей 72
Удаление: Талиссон 51 (хозяева)
Хельсинки, Болт Арена
ХИК (Финляндия) – Мольде (Норвегия) 2:2
Голы: Ирвин 32, Мерилуото 90+2 – Ихлер 14, 27
Ереван, Республиканский стадион
Ноа (Армения) – АПОЭЛ (Кипр) 1:3
Голы: Матеус 45+4 – Чебаке 3, Костадинов 89, Абагна 90+3
Сумгаит, стадион им. Мехти Гусейнзаде
Динамо Минск (Беларусь) – Ларн (Северная Ирландия) 2:0
Голы: Гаврилов 67 (п), Жердев 73
Удаление: Болгер 90+2 (гости)
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