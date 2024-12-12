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Мареска - о победе над Астаной: Игроки прекрасно справились с погодными условиями и длинной дорогой

Лига конференций

Специалист поделился своими эмоциями после победы

Мареска - о победе над Астаной: Игроки прекрасно справились с погодными условиями и длинной дорогой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Энцо Мареска, главный тренер "Челси", поделился своими мыслями после победного матча против "Астаны" (1:3) в рамках пятого тура Лиги конференции.

"Это была хорошая игра. Мы знали, что будет достаточно холодно, и мы старались быстро адаптироваться. Игроки прекрасно справились с погодными условиями, длинной дорогой, и поле было не идеальным для нас. В целом я очень рад за игроков.

Я также доволен молодыми игроками, которые помогли нам победить в этом матче. Я впечатлен всеми, они все показали себя очень хорошо. Я действительно доволен", - сказал Мареска.

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Источник:
Сhelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
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