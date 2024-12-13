Мареска - после 3:1 с Астаной: Игроки фантастически справились с погодными условиями

Наставник лондонского "Челси" Энцо Мареска подвел итоги победного матча с казахстанской "Астаной" (3:1) в рамках пятого тура Лиги конференций.

"Это было солидное выступление. Мы знали, что будет довольно холодно, и постарались быстро адаптироваться. Игроки фантастически справились с погодными условиями, вчерашним долгим путешествием, да и поле было не идеальным для нас. В целом я очень рад за футболистов.

Я также рад за молодых ребят, которые помогли нам выиграть игру. Я был впечатлен всеми из них. И теми, кто начал в основе, и за тех, кто вышел во втором тайме, я доволен.

Наши фанаты проделали крайне долгий путь, и мы очень благодарны. Даже для них условия были не идеальными, но они были там, и мы это очень ценим", - цитирует Мареску официальный сайт "синих".