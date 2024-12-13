  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Мареска - после 3:1 с Астаной: Игроки фантастически справились с погодными условиями
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мареска - после 3:1 с Астаной: Игроки фантастически справились с погодными условиями

Лига конференций

Новый опыт для "синих"

Мареска - после 3:1 с Астаной: Игроки фантастически справились с погодными условиями

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник лондонского "Челси" Энцо Мареска подвел итоги победного матча с казахстанской "Астаной" (3:1) в рамках пятого тура Лиги конференций.

"Это было солидное выступление. Мы знали, что будет довольно холодно, и постарались быстро адаптироваться. Игроки фантастически справились с погодными условиями, вчерашним долгим путешествием, да и поле было не идеальным для нас. В целом я очень рад за футболистов.

Я также рад за молодых ребят, которые помогли нам выиграть игру. Я был впечатлен всеми из них. И теми, кто начал в основе, и за тех, кто вышел во втором тайме, я доволен.

Наши фанаты проделали крайне долгий путь, и мы очень благодарны. Даже для них условия были не идеальными, но они были там, и мы это очень ценим", - цитирует Мареску официальный сайт "синих".

На данный момент "Челси" лидирует в турнирной таблице Лиги конференций с 15 очками.

По теме
yellow-arrow
ЛК. Гент громит сербов, неожиданные победы Омонии и Млады Болеслав
yellow-arrow
Мареска - о победе над Астаной: Игроки прекрасно справились с погодными условиями и длинной дорогой
yellow-arrow
Тренер Астаны - о поражении от Челси: Это очень сильная команда, которая сейчас находится в отличной форме
Астана Челси (Лондон) Энцо Мареска Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Chelsea
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости