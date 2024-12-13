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Мареска - после 3:1 с Астаной: Игроки фантастически справились с погодными условиями
Новый опыт для "синих"
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник лондонского "Челси" Энцо Мареска подвел итоги победного матча с казахстанской "Астаной" (3:1) в рамках пятого тура Лиги конференций.
"Это было солидное выступление. Мы знали, что будет довольно холодно, и постарались быстро адаптироваться. Игроки фантастически справились с погодными условиями, вчерашним долгим путешествием, да и поле было не идеальным для нас. В целом я очень рад за футболистов.
Я также рад за молодых ребят, которые помогли нам выиграть игру. Я был впечатлен всеми из них. И теми, кто начал в основе, и за тех, кто вышел во втором тайме, я доволен.
Наши фанаты проделали крайне долгий путь, и мы очень благодарны. Даже для них условия были не идеальными, но они были там, и мы это очень ценим", - цитирует Мареску официальный сайт "синих".
На данный момент "Челси" лидирует в турнирной таблице Лиги конференций с 15 очками.
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