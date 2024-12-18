Ягеллония - Олимпия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

В последнем туре Этапа лиги Лиги конференций польская "Ягеллония" будет принимать "Олимпию". С турнирной точки зрения важный матч для обеих команд.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

"Ягеллония" пока занимает восьмое место и имеет в своем активе десять очков. "Олимпия" перед последним туром идет на 14-м месте, но всего на одно очко отстает от поляков. Напомним, что первые восемь команд проходят в 1/8 финала. Обе команды уже себе обеспечили евровесну, но возможность сразу играть в 1/8 финала добавляет дополнительную мотивацию на последний тур.

Игра между "Ягеллонией" и "Олимпией" состоится в четверг, 19 декабря. Начало в 22:00.Онлайн видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 11.