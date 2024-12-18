  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Ягеллония - Олимпия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ягеллония - Олимпия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Лига конференций

Ягеллония - Олимпия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19 декабря ⋊ ЛК на UA-Футбол

Ягеллония - Олимпия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В последнем туре Этапа лиги Лиги конференций польская "Ягеллония" будет принимать "Олимпию". С турнирной точки зрения важный матч для обеих команд.

"Ягеллония" пока занимает восьмое место и имеет в своем активе десять очков. "Олимпия" перед последним туром идет на 14-м месте, но всего на одно очко отстает от поляков. Напомним, что первые восемь команд проходят в 1/8 финала. Обе команды уже себе обеспечили евровесну, но возможность сразу играть в 1/8 финала добавляет дополнительную мотивацию на последний тур.

Favbet
2.13
3.45
3.55
Узнать больше

Игра между "Ягеллонией" и "Олимпией" состоится в четверг, 19 декабря. Начало в 22:00.Онлайн видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 11.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Ягеллония - Олимпия
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Челси – Шемрок Роверс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
yellow-arrow
Челси – Шемрок Роверс. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024
yellow-arrow
Юргорден - Легия. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 19.12.2024
Ягеллония (Польша) Олимпия (Любляна) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости