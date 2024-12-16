Неделя Лиги конференций. Украина не активна, а конкуренты гарантированно получат очки

Шестой тур Лиги конференций – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.

Восемь команд, финиширующих первыми в турнирной таблице, выйдут в 1/8-ю финала; шестнадцать команд, финиширующих с 9-го по 24-е места, пройдут в 1/16-ю финала; двенадцать команд, финиширующих ниже 24-го места, попрощаются с еврокубками.

Все матчи состоятся в четверг, 19-го декабря, в 22:00.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Для украинских команд 2024-й календарный год закончен (а для кого-то закончены уже и еврокубки, несмотря на наличие двух матчей в календаре), однако наши конкуренты продолжают борьбу. Швеция и Кипр представлены в Лиге конференций (киприоты – исключительно в этом турнире), а в этом турнире еще будет шестой тур 19-го декабря. Это, в отличие от Лиги Европы и Лиги чемпионов, последний слот лигового этапа. Дальше – плей-офф.

И Кипр, и Швеция уже гарантированно будут в плей-офф (АПОЭЛ, "Пафос", "Юргорден"). То есть, еще будут иметь возможность нарастить отрыв от Украины в матчах на выбывание. Но этот шанс есть еще на этой неделе – выступят три кипрские команды и одна шведская. У трех из этих четырех команд, кроме очков, полученных на игровом поле, уже гарантированно будут бонусы.

По состоянию на сейчас у АПОЭЛа минимальный бонус – 0.625 балла; у "Юргордена" – 0.625 балла; у "Пафоса" – 0.600 балла. Третий представитель Кипра, - "Омония", - перед шестым туром идет в зоне плей-офф и бонусов, но еще не имеет гарантии.

В начале следующего сезона (2025/26) Кипр опережает Украину уже на 3.625 балла, Швеция – на 4.806 балла. И каждое очко, добытое на этой неделе, будет увеличивать эту разницу.

Очень похоже на то, что в следующем сезоне конкурентами для нас будут Румыния, Болгария, Словения. Даже Молдова не очень далеко позади. Но это дела недалекого будущего. Пока же наблюдаем за тем, как будут ухудшаться наши позиции относительно шведов и киприотов. На то, что они не ухудшатся, шансов практически нет.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

19.12.2024

АПОЭЛ (Кипр) 22:00 "Астана" (Казахстан) ;

; "Лугано" (Швейцария) 22:00 "Пафос" (Кипр);

"Пафос" (Кипр); "Борац" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Омония" (Кипр);

"Омония" (Кипр); "Юргорден" (Швеция) 22:00 "Легия" (Польша) ;

; "Бачка-Топола" (Сербия) 22:00 "Ноах" (Армения).