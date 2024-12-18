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Бетис – ГИК. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
Обновлено

Бетис - ГИК: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.12.2024 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Бетис – ГИК. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В шестом туре общего этапа Лиги конференций УЕФА в Севилье состоится матч между испанским "Бетисом" и командой "ГИК" из Финляндии. "Бетис" с семью очками в активе занимает 17 позицию, гости же 29-е с четырьмя очками.

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Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-5.

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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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