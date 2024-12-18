Бетис – ГИК. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В шестом туре общего этапа Лиги конференций УЕФА в Севилье состоится матч между испанским "Бетисом" и командой "ГИК" из Финляндии. "Бетис" с семью очками в активе занимает 17 позицию, гости же 29-е с четырьмя очками.

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