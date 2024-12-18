Юргорден - Легия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В 6-м туре Лиги конференций встретятся шведский "Юргорден" (одиннадцатое место) и польская "Легия" (четвертое место). Это будет их первая совместная игра в истории.

Игра пройдет в четверг, 19-го декабря. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 8.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Юргорден - Легія Смотреть трансляцию

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