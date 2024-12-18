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Челси – Шемрок Роверс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Лига конференций

Ротация, ротация и еще раз ротация

Челси – Шемрок Роверс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На пресс-конференции накануне этого матча Энцо Мареска вновь заявил, что планирует ротировать состав и дать шанс молодым футболистам. В Лиге Конференций этого сезона это уже является нормой для "синих", которые уже досрочно вышло в 1/8 финала.

В соперниках мотивированный "Шемрок Роверс", которым желательно добывать какие-то баллы, чтобы пробиваться в 1/8. Возможно, мотивации этой команды будет достаточно, чтобы удивить лондонцев?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Челси" — "Шемрок Роверс"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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