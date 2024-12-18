Челси – Шемрок Роверс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

На пресс-конференции накануне этого матча Энцо Мареска вновь заявил, что планирует ротировать состав и дать шанс молодым футболистам. В Лиге Конференций этого сезона это уже является нормой для "синих", которые уже досрочно вышло в 1/8 финала.

В соперниках мотивированный "Шемрок Роверс", которым желательно добывать какие-то баллы, чтобы пробиваться в 1/8. Возможно, мотивации этой команды будет достаточно, чтобы удивить лондонцев?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 декабря.

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