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Челси – Шемрок Роверс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Ротация, ротация и еще раз ротация
Getty Images / Global Images Ukraine
На пресс-конференции накануне этого матча Энцо Мареска вновь заявил, что планирует ротировать состав и дать шанс молодым футболистам. В Лиге Конференций этого сезона это уже является нормой для "синих", которые уже досрочно вышло в 1/8 финала.
В соперниках мотивированный "Шемрок Роверс", которым желательно добывать какие-то баллы, чтобы пробиваться в 1/8. Возможно, мотивации этой команды будет достаточно, чтобы удивить лондонцев?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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