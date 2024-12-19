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Челси – Шемрок Роверс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Дорогу молодым
Getty Images / Global Images Ukraine
Состав "Челси" и так является самым молодым в Английской Премьер-лиге, но когда мы говорим о Лиге Конференций, то молодость выходит на какой-то принципиально новый уровень.
Смогут ли игроки молодежной команды "Челси" выдержать давление мотивированных ирландцев и одержать шестую победу в шести матчах этого турнира?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 декабря.
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Лига Конференций, этап лиги, шестой тур
19 декабря. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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