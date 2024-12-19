Челси – Шемрок Роверс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Состав "Челси" и так является самым молодым в Английской Премьер-лиге, но когда мы говорим о Лиге Конференций, то молодость выходит на какой-то принципиально новый уровень.

Смогут ли игроки молодежной команды "Челси" выдержать давление мотивированных ирландцев и одержать шестую победу в шести матчах этого турнира?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 декабря.

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1.10 10.00 30.00 Узнать больше

Лига Конференций, этап лиги, шестой тур

19 декабря. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Вилли Делажо (Франция)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Шемрок Роверс" Смотреть трансляцию

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