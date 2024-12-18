Бетис – ГИК. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги конференций на 19.12.2024

"Бетис" на своей площадке примет бронзового призера чемпионата Финляндии.

6-й тур Лиги конференций сезона 2024/25

Четверг, 19 декабря

Испания, Севилья. "Бенито Уильямарин"

Арбитр: Патрик Коларич (Хорватия)

"Бетис" 22:00 "ГИК"

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"Бетис": последние новости

Бетис попал в основной раунд Лиги конференций, дважды обыграв криворожский "Кривбасс". Там выступления испанцев трудно назвать удачными: в 5 матчах команда завоевала 7 очков, проиграв при этом "Легии" и "Младе Болеслав". Такие результаты объясняются тем, что в Лиге конференций играют преимущественно резервисты, а основные игроки только выходят на замену.

В Примере команда занимает 9 позицию, однако в последнее время наблюдаются неплохие результаты. Можно отметить домашнюю ничью с "Барселоной" 2:2, где "Бетис" значительно превосходил соперника и выездную победу в меньшинстве над крепким "Вильярреалом" 1:2.

Чтобы спокойно себя чувствовать в Лиге конференций, "Бетису" лучше побеждать "ГИК". В первую восьмерку турнирной таблицы испанцы уже не попадут, поэтому, скорее всего, будут стартовать весной с 1/16 финала турнира.

"ГИК": последние новости

В прошлом сезоне "ГИК" стал чемпионом "Финляндии" и стартовал в Лиге чемпионов, однако пробиться в основной раунд турнира не сумел. Однако команда попала в основной раунд Лиги конференций, что уже можно считать успехом. В 5 матчах финны завоевали 4 очка и находятся на 29 позиции. Теоретически "ГИК" еще может выйти в весеннюю стадию турнира, однако для этого нужно обязательно побеждать "Бетис".

Чемпионат Финляндии проводится по системе весна-осень и последний свой матч в этом турнире "ГИК" провел еще 19 октября. С чего команда для поддержания формы между матчами Лиги конференций играет товарищеские матчи с разными командами, однако такая подготовка все равно не заменяет тонус официальных матчей. "ГИК" занял 3 место по итогам 2024 года и следующим летом снова сыграет в Лиге конференций.

"Бетис" - "ГИК" последние матчи

Последние матчи "Бетиса"

15.12. Вильярреал – Бетис 1:2 (Примера)

12.12. Петрокуб – Бетис 0:1 (Лига конференций)

07.12. Бетис - Барселона 2:2 (Примера)

04.12. Сант-Андреу – Бетис 1:3 (Кубок Испании)

01.12. Реал Сосьедад – Бетис 2:0 (Примера)

Последние матчи "ГИКа"

02.12. ГИК – Мольде 2:2 (Лига конференций)

05.12. Юргорден - ГИК 6:1 (Товарищеский матч)

28.11. Панатинаикос - ГИК 1:0 (Лига конференций)

22.11. Шэмрок Роверс – ГИК 0:4 (Товарищеский матч)

21.11. Шэмрок Роверс – ГИК 0:2 (Товарищеский матч)

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Бетис не выставляет основных игроков на Лигу конференций, ведь у испанцев в приоритете Примера. На поле ожидаются игроки, получающие меньше игровой практики в национальном чемпионате. "Бетис" точно не может рассчитывать на травмированных Уильяма Карвалью, Джованни Ло Чельсо, Марка Року Хунке. Под вопросом участие в матче Эктора Бельерина и Руя Силвы.

Ориентировочный состав "Бетиса": Адриан - Родригес, Натан, Льоренте, Руибаль - Джонни, Флорес - Диао, Авила, Родригес - Бакамбу.

У "ГИКа" пустой лазарет, все игроки готовятся к поединку.

Ориентировочный состав "ГИКа": Нейгейс – Паллас, О'Шонесси, Анцулас, Юлитолва – Лингман, Канеллопулос, Кокчу – Хостикка, Меллер, Эрвин.

Личные встречи

03.11.22. Бетис - ГИК 3:0 (Лига Европы)

08.09.22. ГИК - Бетис 0:2 (Лига Европы)

Команды встречались два года назад на групповом этапе Лиги Европы. Оба матча завершились в пользу "Бетиса", выигравшего тогда группу с 16 очками. "ГИК" тогда разместился на 4 позиции с 1 баллом в активе.

Турнирное положение команд

"Бетис" - "ГИК". Ставки и коэффициенты

"Бетис" - "ГИК" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Лига конференций не является приоритетным турниром для "Бетиса", но невыход из группы будет однозначно считаться провалом. Команда является однозначным фаворитом матча и должна легко побеждать, но вряд ли много голов будет забито при этом. Предлагаем поставить, что в матче будет забито не больше 3 голов (ТМ 3,5) за коэффициент в районе 1,8.