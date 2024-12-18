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Бетис – ГИК. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги конференций на 19.12.2024

Лига конференций

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Бетисом" и “ГИКом” в рамках Лиги конференций

Бетис – ГИК. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги конференций на 19.12.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бетис" на своей площадке примет бронзового призера чемпионата Финляндии.

Содержание

6-й тур Лиги конференций сезона 2024/25
Четверг, 19 декабря
Испания, Севилья. "Бенито Уильямарин"
Арбитр: Патрик Коларич (Хорватия)
"Бетис" 22:00 "ГИК"
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"Бетис": последние новости

Бетис попал в основной раунд Лиги конференций, дважды обыграв криворожский "Кривбасс". Там выступления испанцев трудно назвать удачными: в 5 матчах команда завоевала 7 очков, проиграв при этом "Легии" и "Младе Болеслав". Такие результаты объясняются тем, что в Лиге конференций играют преимущественно резервисты, а основные игроки только выходят на замену.

В Примере команда занимает 9 позицию, однако в последнее время наблюдаются неплохие результаты. Можно отметить домашнюю ничью с "Барселоной" 2:2, где "Бетис" значительно превосходил соперника и выездную победу в меньшинстве над крепким "Вильярреалом" 1:2.

Чтобы спокойно себя чувствовать в Лиге конференций, "Бетису" лучше побеждать "ГИК". В первую восьмерку турнирной таблицы испанцы уже не попадут, поэтому, скорее всего, будут стартовать весной с 1/16 финала турнира.

"ГИК": последние новости

В прошлом сезоне "ГИК" стал чемпионом "Финляндии" и стартовал в Лиге чемпионов, однако пробиться в основной раунд турнира не сумел. Однако команда попала в основной раунд Лиги конференций, что уже можно считать успехом. В 5 матчах финны завоевали 4 очка и находятся на 29 позиции. Теоретически "ГИК" еще может выйти в весеннюю стадию турнира, однако для этого нужно обязательно побеждать "Бетис".

Чемпионат Финляндии проводится по системе весна-осень и последний свой матч в этом турнире "ГИК" провел еще 19 октября. С чего команда для поддержания формы между матчами Лиги конференций играет товарищеские матчи с разными командами, однако такая подготовка все равно не заменяет тонус официальных матчей. "ГИК" занял 3 место по итогам 2024 года и следующим летом снова сыграет в Лиге конференций.

"Бетис" - "ГИК" последние матчи

Последние матчи "Бетиса"

  • 15.12. Вильярреал – Бетис 1:2 (Примера)
  • 12.12. Петрокуб – Бетис 0:1 (Лига конференций)
  • 07.12. Бетис - Барселона 2:2 (Примера)
  • 04.12. Сант-Андреу – Бетис 1:3 (Кубок Испании)
  • 01.12. Реал Сосьедад – Бетис 2:0 (Примера)

Последние матчи "ГИКа"

  • 02.12. ГИК – Мольде 2:2 (Лига конференций)
  • 05.12. Юргорден - ГИК 6:1 (Товарищеский матч)
  • 28.11. Панатинаикос - ГИК 1:0 (Лига конференций)
  • 22.11. Шэмрок Роверс – ГИК 0:4 (Товарищеский матч)
  • 21.11. Шэмрок Роверс – ГИК 0:2 (Товарищеский матч)

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Бетис не выставляет основных игроков на Лигу конференций, ведь у испанцев в приоритете Примера. На поле ожидаются игроки, получающие меньше игровой практики в национальном чемпионате. "Бетис" точно не может рассчитывать на травмированных Уильяма Карвалью, Джованни Ло Чельсо, Марка Року Хунке. Под вопросом участие в матче Эктора Бельерина и Руя Силвы.

Ориентировочный состав "Бетиса": Адриан - Родригес, Натан, Льоренте, Руибаль - Джонни, Флорес - Диао, Авила, Родригес - Бакамбу.

У "ГИКа" пустой лазарет, все игроки готовятся к поединку.

Ориентировочный состав "ГИКа": Нейгейс – Паллас, О'Шонесси, Анцулас, Юлитолва – Лингман, Канеллопулос, Кокчу – Хостикка, Меллер, Эрвин.

Личные встречи

  • 03.11.22. Бетис - ГИК 3:0 (Лига Европы)
  • 08.09.22. ГИК - Бетис 0:2 (Лига Европы)

Команды встречались два года назад на групповом этапе Лиги Европы. Оба матча завершились в пользу "Бетиса", выигравшего тогда группу с 16 очками. "ГИК" тогда разместился на 4 позиции с 1 баллом в активе.

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Челси "Челси" 5 5 0 0 21-4 15
2 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 5 4 1 0 12-5 13
3 Фиорентина "Фиорентина" 5 4 0 1 17-6 12
4 Легия "Легия" 5 4 0 1 12-2 12
5 Лугано "Лугано" 5 4 0 1 9-5 12
6 Шэмрок Роверс "Шэмрок Роверс" 5 3 2 0 11-4 11
7 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5 3 1 1 13-6 10
8 Ягелония Ягелония 5 3 1 1 10-5 10
9 Рапид Вена Рапид Вена 5 3 1 1 8-5 10
10 АПОЭЛ АПОЭЛ 5 3 1 1 7-4 10
11 Юргорден Юргорден 5 3 1 1 8-6 10
12 Пафос Пафос 5 3 0 2 9-5 9
13 Гент Гент 5 3 0 2 8-7 9
14 Олимпия "Олимпия" 5 3 0 2 7-6 9
15 Хайденхайм "Хайденхайм" 5 3 0 2 6-6 9
16 Копенгаген "Копенгаген" 5 2 2 1 8-6 8
17 Бетис "Бетис" 5 2 1 2 5-5 7
18 Панатинаикос "Панатинаикос" 5 2 1 2 6-7 7
19 Викингур "Викингур" 5 2 1 2 6-7 7
20 Борац Борац 5 2 1 2 4-7 7
21 Омония "Омония" 5 2 0 3 7-7 6
22 Млада Болеслав Млада Болеслав 5 2 0 3 4-6 6
23 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 5 2 0 3 4-7 6
24 Истанбул ББ "Истанбул ББ" 5 1 2 2 8-11 5
25 СМС Публикум СМС Публикум 5 1 1 3 10-11 4
26 Мольде "Мольде" 5 1 1 3 6-8 4
27 ТСЦ Бачка-Топола ТСЦ Бачка-Топола 5 1 1 3 6-10 4
28 Астана "Астана" 5 1 1 3 3-7 4
29 ХИК ХИК 5 1 1 3 3-8 4
30 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5 1 1 3 9-17 4
31 Ноа Ноа 5 1 1 3 3-12 4
32 ТНС ТНС 5 1 0 4 3-7 3
33 Фола "Фола" 5 1 0 4 4-9 3
34 ЛАСК ЛАСК 5 0 2 3 3-13 2
35 Петрокуб Петрокуб 5 0 1 4 2-11 1
36 Ларн Ларн 5 0 0 5 2-12 0

"Бетис" - "ГИК". Ставки и коэффициенты

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1.18
7.40
18.00
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"Бетис" - "ГИК" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Лига конференций не является приоритетным турниром для "Бетиса", но невыход из группы будет однозначно считаться провалом. Команда является однозначным фаворитом матча и должна легко побеждать, но вряд ли много голов будет забито при этом. Предлагаем поставить, что в матче будет забито не больше 3 голов (ТМ 3,5) за коэффициент в районе 1,8.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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