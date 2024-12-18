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Хайденхайм – Санкт-Галлен. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024

Лига конференций
Обновлено

Хайденхайму нужна победа для борьбы за топ-8

Хайденхайм – Санкт-Галлен. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций, 6-й тур

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Санкт-Галлен 22:00

Трансляция – Megogо

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Трансляція матчу Гайденгайм - Санкт-Галлен
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Содержание

Хайденхайм

"Хайденхайм" со всей серьезностью отнесся к своему дебюту в еврокубках. Команда Франка Шмидта специально форсировала предсезонную подготовку, чтобы быть готовой к старту сезона. И начали действительно прилично, дважды переиграв "Хеккен" в квалификации ЛК и даже имели 2 победы в 2 стартовых турах Бундеслиги.

Сильный был старт и в Европе, где в 3 первых турах были набраны 9 очков в матчах с "Олимпией" (2:1), кипрским "Пафосом" (0:1) и "Хартс" (0:2). А дальше началась катастрофа. 1 очко в 9 турах чемпионата. В Бундеслиге серия из 6 поражений кряду, в ЛК – серия из двух. Теперь они 15-е в общем зачете, хоть и всего в пункте от топ-8.

ЛК добавила проблем, на два фронта играть сложно. Но пожаловаться на переполненный лазарет Шмидт не может. Травмированы полузащитники Юлиан Нихьюс, Леннард Мэлоуни и опытный Денис Томалла. Плюс приболел форвард Конте. Но все остальные в порядке.

Санкт-Галлен

Набрав всего четыре очка в пяти матчах, "Санкт-Галлен" находится в 6 позициях и одном пункте от топ-24. Единственный реальный шанс выхода в плей-офф – это выездная победа в финальном туре. Причем плохая разница голов (-8, 5-й наихудший показатель) делает шансы на проход еще меньшими.

Единственную свою победу швейцарцы одержали над североирландским "Ларном" (2:1), абсолютно худшей командой турнира. Еще была ничья 2:2 с сербским ТСЦ. В остальном они влетели "Серкль Брюгге" (6:2), а также без шансов проиграли "Фиорентине" (4:2) и "Витории" (4:1). В чемпионате дела при этом тоже плохи – 8-е место из 12.

Швейцарцы в Германии не смогут рассчитывать на форвардов Геббельса и Милошевича, основного опорника Конетцке и центрбека Муса Нуху, вылетевшего с крестами. Под вопросом также капитан и лидер центра поля Гертлер и еще один центрхав Михайло Стеванович.

Ориентировочные составы

Хайденхайм: Мюллер – Траоре, Майнка, Гимбер, Тойеркауф – Кербер, Дорш – Бек, Ваннер Сиенза – Хонзак

Санкт-Галлен: Ати-Зиджи – Окороджи, Фалльци, Диаби, Вандермерш – Чобот, Витциг, Тома, Виктор Руис, Кинтилья – Аколо

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Челси "Челси" 5 5 0 0 21-4 15
2 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 5 4 1 0 12-5 13
3 Фиорентина "Фиорентина" 5 4 0 1 17-6 12
4 Легия "Легия" 5 4 0 1 12-2 12
5 Лугано "Лугано" 5 4 0 1 9-5 12
6 Шэмрок Роверс "Шэмрок Роверс" 5 3 2 0 11-4 11
7 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5 3 1 1 13-6 10
8 Ягелония Ягелония 5 3 1 1 10-5 10
9 Рапид Вена Рапид Вена 5 3 1 1 8-5 10
10 АПОЭЛ АПОЭЛ 5 3 1 1 7-4 10
11 Юргорден Юргорден 5 3 1 1 8-6 10
12 Пафос Пафос 5 3 0 2 9-5 9
13 Гент Гент 5 3 0 2 8-7 9
14 Олимпия "Олимпия" 5 3 0 2 7-6 9
15 Хайденхайм "Хайденхайм" 5 3 0 2 6-6 9
16 Копенгаген "Копенгаген" 5 2 2 1 8-6 8
17 Бетис "Бетис" 5 2 1 2 5-5 7
18 Панатинаикос "Панатинаикос" 5 2 1 2 6-7 7
19 Викингур "Викингур" 5 2 1 2 6-7 7
20 Борац Борац 5 2 1 2 4-7 7
21 Омония "Омония" 5 2 0 3 7-7 6
22 Млада Болеслав Млада Болеслав 5 2 0 3 4-6 6
23 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 5 2 0 3 4-7 6
24 Истанбул ББ "Истанбул ББ" 5 1 2 2 8-11 5
25 СМС Публикум СМС Публикум 5 1 1 3 10-11 4
26 Мольде "Мольде" 5 1 1 3 6-8 4
27 ТСЦ Бачка-Топола ТСЦ Бачка-Топола 5 1 1 3 6-10 4
28 Астана "Астана" 5 1 1 3 3-7 4
29 ХИК ХИК 5 1 1 3 3-8 4
30 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5 1 1 3 9-17 4
31 Ноа Ноа 5 1 1 3 3-12 4
32 ТНС ТНС 5 1 0 4 3-7 3
33 Фола "Фола" 5 1 0 4 4-9 3
34 ЛАСК ЛАСК 5 0 2 3 3-13 2
35 Петрокуб Петрокуб 5 0 1 4 2-11 1
36 Ларн Ларн 5 0 0 5 2-12 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
1.69
4.15
4.90
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Прогноз на матч Хайденхайм – Санкт-Галлен от UA-Футбол

Обе команды сейчас в серьезном кризисе. При этом максимальный результат нужен и тем, и другим. "Хайденхайм" все же выглядит очевидным фаворитом, плюс у них нет такой кадровой катастрофы в центре поля. Но без пропущенного немцы вряд ли обойдутся. Ставка: победа "Хайденхайма" + обе забьют с коэффициентом 2.99.

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Санкт-Галлен Хайденхайм
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