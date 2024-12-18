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Хайденхайм – Санкт-Галлен. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024
Хайденхайму нужна победа для борьбы за топ-8
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига конференций, 6-й тур
Хайденхайм, Фойт Арена
Хайденхайм – Санкт-Галлен 22:00
Трансляция – Megogо
Хайденхайм
"Хайденхайм" со всей серьезностью отнесся к своему дебюту в еврокубках. Команда Франка Шмидта специально форсировала предсезонную подготовку, чтобы быть готовой к старту сезона. И начали действительно прилично, дважды переиграв "Хеккен" в квалификации ЛК и даже имели 2 победы в 2 стартовых турах Бундеслиги.
Сильный был старт и в Европе, где в 3 первых турах были набраны 9 очков в матчах с "Олимпией" (2:1), кипрским "Пафосом" (0:1) и "Хартс" (0:2). А дальше началась катастрофа. 1 очко в 9 турах чемпионата. В Бундеслиге серия из 6 поражений кряду, в ЛК – серия из двух. Теперь они 15-е в общем зачете, хоть и всего в пункте от топ-8.
ЛК добавила проблем, на два фронта играть сложно. Но пожаловаться на переполненный лазарет Шмидт не может. Травмированы полузащитники Юлиан Нихьюс, Леннард Мэлоуни и опытный Денис Томалла. Плюс приболел форвард Конте. Но все остальные в порядке.
Санкт-Галлен
Набрав всего четыре очка в пяти матчах, "Санкт-Галлен" находится в 6 позициях и одном пункте от топ-24. Единственный реальный шанс выхода в плей-офф – это выездная победа в финальном туре. Причем плохая разница голов (-8, 5-й наихудший показатель) делает шансы на проход еще меньшими.
Единственную свою победу швейцарцы одержали над североирландским "Ларном" (2:1), абсолютно худшей командой турнира. Еще была ничья 2:2 с сербским ТСЦ. В остальном они влетели "Серкль Брюгге" (6:2), а также без шансов проиграли "Фиорентине" (4:2) и "Витории" (4:1). В чемпионате дела при этом тоже плохи – 8-е место из 12.
Швейцарцы в Германии не смогут рассчитывать на форвардов Геббельса и Милошевича, основного опорника Конетцке и центрбека Муса Нуху, вылетевшего с крестами. Под вопросом также капитан и лидер центра поля Гертлер и еще один центрхав Михайло Стеванович.
Ориентировочные составы
Хайденхайм: Мюллер – Траоре, Майнка, Гимбер, Тойеркауф – Кербер, Дорш – Бек, Ваннер Сиенза – Хонзак
Санкт-Галлен: Ати-Зиджи – Окороджи, Фалльци, Диаби, Вандермерш – Чобот, Витциг, Тома, Виктор Руис, Кинтилья – Аколо
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Челси"
|5
|5
|0
|0
|21-4
|15
|2
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|1
|0
|12-5
|13
|3
|"Фиорентина"
|5
|4
|0
|1
|17-6
|12
|4
|"Легия"
|5
|4
|0
|1
|12-2
|12
|5
|"Лугано"
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|6
|"Шэмрок Роверс"
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|7
|Серкль Брюгге
|5
|3
|1
|1
|13-6
|10
|8
|Ягелония
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|9
|Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|8-5
|10
|10
|АПОЭЛ
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|11
|Юргорден
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|12
|Пафос
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|13
|Гент
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|14
|"Олимпия"
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|15
|"Хайденхайм"
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|16
|"Копенгаген"
|5
|2
|2
|1
|8-6
|8
|17
|"Бетис"
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|18
|"Панатинаикос"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|19
|"Викингур"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|20
|Борац
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|21
|"Омония"
|5
|2
|0
|3
|7-7
|6
|22
|Млада Болеслав
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|23
|Харт оф Мидлотиан
|5
|2
|0
|3
|4-7
|6
|24
|"Истанбул ББ"
|5
|1
|2
|2
|8-11
|5
|25
|СМС Публикум
|5
|1
|1
|3
|10-11
|4
|26
|"Мольде"
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|27
|ТСЦ Бачка-Топола
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|28
|"Астана"
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|29
|ХИК
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|30
|Санкт-Галлен
|5
|1
|1
|3
|9-17
|4
|31
|Ноа
|5
|1
|1
|3
|3-12
|4
|32
|ТНС
|5
|1
|0
|4
|3-7
|3
|33
|"Фола"
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|34
|ЛАСК
|5
|0
|2
|3
|3-13
|2
|35
|Петрокуб
|5
|0
|1
|4
|2-11
|1
|36
|Ларн
|5
|0
|0
|5
|2-12
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Хайденхайм – Санкт-Галлен от UA-Футбол
Обе команды сейчас в серьезном кризисе. При этом максимальный результат нужен и тем, и другим. "Хайденхайм" все же выглядит очевидным фаворитом, плюс у них нет такой кадровой катастрофы в центре поля. Но без пропущенного немцы вряд ли обойдутся. Ставка: победа "Хайденхайма" + обе забьют с коэффициентом 2.99.
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