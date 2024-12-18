Лига конференций, 6-й тур

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Санкт-Галлен 22:00

Трансляция – Megogо

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Гайденгайм - Санкт-Галлен Смотреть трансляцию

Хайденхайм

"Хайденхайм" со всей серьезностью отнесся к своему дебюту в еврокубках. Команда Франка Шмидта специально форсировала предсезонную подготовку, чтобы быть готовой к старту сезона. И начали действительно прилично, дважды переиграв "Хеккен" в квалификации ЛК и даже имели 2 победы в 2 стартовых турах Бундеслиги.

Сильный был старт и в Европе, где в 3 первых турах были набраны 9 очков в матчах с "Олимпией" (2:1), кипрским "Пафосом" (0:1) и "Хартс" (0:2). А дальше началась катастрофа. 1 очко в 9 турах чемпионата. В Бундеслиге серия из 6 поражений кряду, в ЛК – серия из двух. Теперь они 15-е в общем зачете, хоть и всего в пункте от топ-8.

ЛК добавила проблем, на два фронта играть сложно. Но пожаловаться на переполненный лазарет Шмидт не может. Травмированы полузащитники Юлиан Нихьюс, Леннард Мэлоуни и опытный Денис Томалла. Плюс приболел форвард Конте. Но все остальные в порядке.

Санкт-Галлен

Набрав всего четыре очка в пяти матчах, "Санкт-Галлен" находится в 6 позициях и одном пункте от топ-24. Единственный реальный шанс выхода в плей-офф – это выездная победа в финальном туре. Причем плохая разница голов (-8, 5-й наихудший показатель) делает шансы на проход еще меньшими.

Единственную свою победу швейцарцы одержали над североирландским "Ларном" (2:1), абсолютно худшей командой турнира. Еще была ничья 2:2 с сербским ТСЦ. В остальном они влетели "Серкль Брюгге" (6:2), а также без шансов проиграли "Фиорентине" (4:2) и "Витории" (4:1). В чемпионате дела при этом тоже плохи – 8-е место из 12.

Швейцарцы в Германии не смогут рассчитывать на форвардов Геббельса и Милошевича, основного опорника Конетцке и центрбека Муса Нуху, вылетевшего с крестами. Под вопросом также капитан и лидер центра поля Гертлер и еще один центрхав Михайло Стеванович.

Ориентировочные составы

Хайденхайм: Мюллер – Траоре, Майнка, Гимбер, Тойеркауф – Кербер, Дорш – Бек, Ваннер Сиенза – Хонзак

Санкт-Галлен: Ати-Зиджи – Окороджи, Фалльци, Диаби, Вандермерш – Чобот, Витциг, Тома, Виктор Руис, Кинтилья – Аколо

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хайденхайм – Санкт-Галлен от UA-Футбол

Обе команды сейчас в серьезном кризисе. При этом максимальный результат нужен и тем, и другим. "Хайденхайм" все же выглядит очевидным фаворитом, плюс у них нет такой кадровой катастрофы в центре поля. Но без пропущенного немцы вряд ли обойдутся. Ставка: победа "Хайденхайма" + обе забьют с коэффициентом 2.99.