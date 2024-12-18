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Витория Гимарайнш - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Витория Гимарайнш - Фиорентина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.12.2024 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
19 декабря между собой сыграют "Витория Гимарайнш" и "Фиорентина" в рамках шестого тура Лиги конференций.
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Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Витория Гимарайнш - ФиорентинаСмотреть трансляцию
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