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Витория Гимарайнш - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Витория Гимарайнш - Фиорентина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.12.2024 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Витория Гимарайнш - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

19 декабря между собой сыграют "Витория Гимарайнш" и "Фиорентина" в рамках шестого тура Лиги конференций.

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Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

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Витория Гимарайнш - Фиорентина
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