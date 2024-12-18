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АПОЭЛ - Астана. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
АПОЭЛ - Астана: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.12.2024 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
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В заключительном 6-м туре Лиги конференций сыграют кипрский "АПОЭЛ" и казахстанская "Астана".
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Поединок пройдет в четверг, 19-го декабря. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 12.
Трансляція матчу АПОЕЛ - АстанаСмотреть трансляцию
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