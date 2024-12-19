Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024
АПОЭЛ - Астана: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.12.24 ⋊ Лига Конференций онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем туре основного этапа Лиги конференций чемпион Кипра АПОЭЛ примет дома серебряного призера Казахстана "Астану". У обоих команд еще остались нерешенные задачи, так что поединок обещает быть интересным.
АПОЭЛ - Астана 22:00
Лига конференций. 6-й тур
19 декабря. Никосия. Стадион "ГСП"
Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)
Видеотрансляция: Megogo 12
АПОЭЛ: последние новости
Подопечные много кому известного Маноло Хименеса уже гарантировали себе место в стыковых играх плей-офф Лиги конференций. На данный момент АПОЭЛ находится на 10-м месте турнирной таблицы основного этапа турнира, и имеет столько же очков (10), сколько две команды с топ-8.
Начали свою еврокубковую компанию киприоты неважно, сыграв вничью с "Шемроком Роверсом" (1:1) и проиграв "Борацу" (0:1). Впрочем, затем им удалось исправиться и одержать три победы подряд над "Мольде" (1:0), "Ноа" (3:1) и самой "Фиорентиной" (2:1).
В чемпионате у АПОЭЛА дела идут не так хорошо. "Легенда" уже после первого круга почти утратила все шансы на защиту титула, отставая от лидера на 13 очков.
В лазарете у команды из Никосии находятся Сарфо и Маркиньос.
Ориентировочный состав: Белец – Сушич, Петрович, Лайфис, Кинтилья - Костадинов - Чебаке, Техера, Сациас, Донис – Эль-Араби
"Астана": последние новости
Неделю назад гости к "Астане" приехал лондонский "Челси". Сенсации казахстанскому клубу совершить не получилось - встреча закончилась победой гостей со счетом 1:3. До этого коллектив Григория Бабаяна добыл на основном этапе Лиги конференций одну ничью, два раза проиграл (одно из поражений в игре против другого клуба из Кипра - "Пафоса") и единожды выиграл в первом туре.
Положение в турнирной таблице у "Астаны" неудовлетворительное (28-е место), но в случае победы над АПОЭЛом шанс попасть в раунд стыковых матчах весьма велик. В противном случае еврокубковая весна точно пройдёт без "желто-синих".
Ориентировочный состав: Чондрич – Бартолец, Кажуколовас, Калаица, Вороговский – Аманович, Осей – Томасов, Эбонг, Камара - Джеффри
Последние матчи
АПОЭЛ:
- 15.12. АПОЭЛ - Эносис Неон Паралимни 2:0 (чемпионат Кипра)
- 12.12. "Ноа" - АПОЭЛ 1:3 (Лига конференций)
- 07.12. "Омония" - АПОЭЛ 2:2 (чемпионат Кипра)
"Астана":
- 12.12. "Астана" - "Челси" 1:3 (Лига конференций)
- 28.11. "Астана" - СК "Виктория" 1:1 (Лига конференций)
- 10.11. "Астана" - "Жетису" 5:0 (чемпионат Казахстана)
Личные встречи
С 2015 по 2018 годы еврокубковые жеребьевки сводили АПОЭЛ и "Астану" три раза. За это время команды провели шесть матчей. Трижды выигрывали казахстанцы, дважды - киприоты, и лишь единожды победитель не был выявлен.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|5
|5
|0
|0
|21-4
|15
|2
|5
|4
|1
|0
|12-5
|13
|3
|5
|4
|0
|1
|17-6
|12
|4
|5
|4
|0
|1
|12-2
|12
|5
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|6
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|7
|5
|3
|1
|1
|13-6
|10
|8
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|9
|5
|3
|1
|1
|8-5
|10
|10
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|11
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|12
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|13
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|14
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|15
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|16
|5
|2
|2
|1
|8-6
|8
|17
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|18
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|19
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|20
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|21
|5
|2
|0
|3
|7-7
|6
|22
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|23
|5
|2
|0
|3
|4-7
|6
|24
|5
|1
|2
|2
|8-11
|5
|25
|5
|1
|1
|3
|10-11
|4
|26
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|27
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|28
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|29
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|30
|5
|1
|1
|3
|9-17
|4
|31
|5
|1
|1
|3
|3-12
|4
|32
|5
|1
|0
|4
|3-7
|3
|33
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|34
|5
|0
|2
|3
|3-13
|2
|35
|5
|0
|1
|4
|2-11
|1
|36
|5
|0
|0
|5
|2-12
|0
Ставки и коэффициенты
АПОЭЛ - "Астана". Прогноз от UA-Футбол
Голевая серия АПОЭЛА длится уже восемь матчей, и вряд ли прервется она в четверг. "Астана, в свою очередь, хуже себя проявляет в атаке и в целом является более низкоранговой командой по сравнению с будущим соперником.
Наш прогноз:
- победа АПОЭЛА (коэф. 1.44)
- "Обе команды забьют - нет" (коэф. 1.63)
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Пачука. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Межконтинентального кубка ФИФА
- Европа обсуждает отправку военных в Украину в случае прекращения огня, - Reuters
- Источник: один из клубов УПЛ получил трансферный бан. В чем причина?
- ЛАСК - Викингур Рейкьявик. Анонс и прогноз матча Лиги конференций УЕФА на 19.12.2024
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца