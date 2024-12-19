АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

В последнем туре основного этапа Лиги конференций чемпион Кипра АПОЭЛ примет дома серебряного призера Казахстана "Астану". У обоих команд еще остались нерешенные задачи, так что поединок обещает быть интересным.

АПОЭЛ - Астана 22:00

Лига конференций. 6-й тур

19 декабря. Никосия. Стадион "ГСП"

Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Видеотрансляция: Megogo 12

АПОЭЛ: последние новости

Подопечные много кому известного Маноло Хименеса уже гарантировали себе место в стыковых играх плей-офф Лиги конференций. На данный момент АПОЭЛ находится на 10-м месте турнирной таблицы основного этапа турнира, и имеет столько же очков (10), сколько две команды с топ-8.

Начали свою еврокубковую компанию киприоты неважно, сыграв вничью с "Шемроком Роверсом" (1:1) и проиграв "Борацу" (0:1). Впрочем, затем им удалось исправиться и одержать три победы подряд над "Мольде" (1:0), "Ноа" (3:1) и самой "Фиорентиной" (2:1).

В чемпионате у АПОЭЛА дела идут не так хорошо. "Легенда" уже после первого круга почти утратила все шансы на защиту титула, отставая от лидера на 13 очков.

В лазарете у команды из Никосии находятся Сарфо и Маркиньос.

Ориентировочный состав: Белец – Сушич, Петрович, Лайфис, Кинтилья - Костадинов - Чебаке, Техера, Сациас, Донис – Эль-Араби

"Астана": последние новости

Неделю назад гости к "Астане" приехал лондонский "Челси". Сенсации казахстанскому клубу совершить не получилось - встреча закончилась победой гостей со счетом 1:3. До этого коллектив Григория Бабаяна добыл на основном этапе Лиги конференций одну ничью, два раза проиграл (одно из поражений в игре против другого клуба из Кипра - "Пафоса") и единожды выиграл в первом туре.

Положение в турнирной таблице у "Астаны" неудовлетворительное (28-е место), но в случае победы над АПОЭЛом шанс попасть в раунд стыковых матчах весьма велик. В противном случае еврокубковая весна точно пройдёт без "желто-синих".

Ориентировочный состав: Чондрич – Бартолец, Кажуколовас, Калаица, Вороговский – Аманович, Осей – Томасов, Эбонг, Камара - Джеффри

Последние матчи

АПОЭЛ:

15.12. АПОЭЛ - Эносис Неон Паралимни 2:0 (чемпионат Кипра)

12.12. "Ноа" - АПОЭЛ 1:3 (Лига конференций)

07.12. "Омония" - АПОЭЛ 2:2 (чемпионат Кипра)

"Астана":

12.12. "Астана" - "Челси" 1:3 (Лига конференций)

28.11. "Астана" - СК "Виктория" 1:1 (Лига конференций)

10.11. "Астана" - "Жетису" 5:0 (чемпионат Казахстана)

Личные встречи

С 2015 по 2018 годы еврокубковые жеребьевки сводили АПОЭЛ и "Астану" три раза. За это время команды провели шесть матчей. Трижды выигрывали казахстанцы, дважды - киприоты, и лишь единожды победитель не был выявлен.

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты

АПОЭЛ - "Астана". Прогноз от UA-Футбол

Голевая серия АПОЭЛА длится уже восемь матчей, и вряд ли прервется она в четверг. "Астана, в свою очередь, хуже себя проявляет в атаке и в целом является более низкоранговой командой по сравнению с будущим соперником.

Наш прогноз:

победа АПОЭЛА (коэф. 1.44)

"Обе команды забьют - нет" (коэф. 1.63)