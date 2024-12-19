Хайденхайм – Санкт-Галлен. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Последний шанс для "Санкт-Галлена" прыгнуть в последний вагон уходящего поезда в направлении плей-офф.

Но не всё так просто. Нужно побеждать самим и наедятся на осечки конкурентов. У клуба 4 балла и шансы есть.

По идеальному сценарию шансы попасть в 1/8 финала есть у "Ханденхайма". Тоже нужна победа и осечка команд, находящихся выше.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 декабря.

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