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Хайденхайм – Санкт-Галлен. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Матч состоится 19 декабря в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Последний шанс для "Санкт-Галлена" прыгнуть в последний вагон уходящего поезда в направлении плей-офф.
Но не всё так просто. Нужно побеждать самим и наедятся на осечки конкурентов. У клуба 4 балла и шансы есть.
По идеальному сценарию шансы попасть в 1/8 финала есть у "Ханденхайма". Тоже нужна победа и осечка команд, находящихся выше.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 9 на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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