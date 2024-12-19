  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Хайденхайм – Санкт-Галлен. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хайденхайм – Санкт-Галлен. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Матч состоится 19 декабря в 22:00 по киевскому времени

Хайденхайм – Санкт-Галлен. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Последний шанс для "Санкт-Галлена" прыгнуть в последний вагон уходящего поезда в направлении плей-офф.

Но не всё так просто. Нужно побеждать самим и наедятся на осечки конкурентов. У клуба 4 балла и шансы есть.

По идеальному сценарию шансы попасть в 1/8 финала есть у "Ханденхайма". Тоже нужна победа и осечка команд, находящихся выше.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 9 на платформе MEGOGO.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Смотреть матч Хайденхайм - Санкт-Галлен
Смотреть трансляцию

Favbet
1.69
4.15
4.90
Узнать больше

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024
yellow-arrow
Рапид - Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
Бетис – ГИК. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги конференций на 19.12.2024
Санкт-Галлен Хайденхайм Где смотреть футбол Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости