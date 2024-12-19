Ягеллония - Олимпия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Интересное противостояние нас ожидает в последнем туре Лиги конференций. "Ягеллония" на своем поле будет принимать "Олимпию".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Польский клуб дома в Лиге конференции выиграл два своих матча, но в прошлом туре беспроигрышная серия "Ягеллонии" завершилась. Команда уступила на выезде "Младе Болеслав" - 0:1 и не смогла себе гарантировать пока участие в 1/8 финала. "Олимпия" подходит к матчу на 14 месте в турнирной таблице с 9 очками и сохраняет хорошие шансы на выход из группы сразу в 1/8 финала.

Лига Конференций, этап лиги, шестой тур

19 декабря. 22:00. Белосток. "Городской стадион"

Трансляция: Megogo Football 11

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Ягеллония - Олимпия Смотреть трансляцию



