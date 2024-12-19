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Ягеллония - Олимпия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Ягеллония - Олимпия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.12.24 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол
Фото: ФК Ягеллонія
Интересное противостояние нас ожидает в последнем туре Лиги конференций. "Ягеллония" на своем поле будет принимать "Олимпию".
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Польский клуб дома в Лиге конференции выиграл два своих матча, но в прошлом туре беспроигрышная серия "Ягеллонии" завершилась. Команда уступила на выезде "Младе Болеслав" - 0:1 и не смогла себе гарантировать пока участие в 1/8 финала. "Олимпия" подходит к матчу на 14 месте в турнирной таблице с 9 очками и сохраняет хорошие шансы на выход из группы сразу в 1/8 финала.
Лига Конференций, этап лиги, шестой тур
19 декабря. 22:00. Белосток. "Городской стадион"
Трансляция: Megogo Football 11
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