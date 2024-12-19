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АПОЭЛ - Астана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

АПОЭЛ - Астана: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.12.24 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол

АПОЭЛ - Астана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В последнем туре основного этапа Лиги конференций чемпион Кипра АПОЭЛ примет дома серебряного призера Казахстана "Астану". У обоих команд еще остались нерешенные задачи, так что поединок обещает быть интересным.

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Лига конференций. 6-й тур

19 декабря. 22:00. Никосия. Стадион "ГСП"

Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Видеотрансляция: Megogo 12

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Трансляція матчу АПОЕЛ - Астана
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