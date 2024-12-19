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АПОЭЛ - Астана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
АПОЭЛ - Астана: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.12.24 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол
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В последнем туре основного этапа Лиги конференций чемпион Кипра АПОЭЛ примет дома серебряного призера Казахстана "Астану". У обоих команд еще остались нерешенные задачи, так что поединок обещает быть интересным.
Лига конференций. 6-й тур
19 декабря. 22:00. Никосия. Стадион "ГСП"
Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)
Видеотрансляция: Megogo 12
Трансляція матчу АПОЕЛ - АстанаСмотреть трансляцию
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