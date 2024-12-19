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Хайденхайм – Санкт-Галлен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Хайденхайм – Санкт-Галлен: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.12.24 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В одном из матчей шестого тура Лиги конференций между собой сыграют "Хайденхайм" и "Санкт-Галлен".
Несмотря на то, что обе команды сейчас находятся в серьезном кризисе, им нужен максимальный результат в этой игре. Однако выход в плей-офф зависит не только от итогов очного поединка.
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Лига конференций. 6-й тур
"Хайденхайм" - "Санкт-Галлен"
19 декабря, 22:00. Хайденхайм. "Фойт Арена"
Главный арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 9
Трансляція матчу Гайденгайм - Санкт-ГалленСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.12.2024 в 12:48
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