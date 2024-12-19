Хайденхайм – Санкт-Галлен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В одном из матчей шестого тура Лиги конференций между собой сыграют "Хайденхайм" и "Санкт-Галлен".

Несмотря на то, что обе команды сейчас находятся в серьезном кризисе, им нужен максимальный результат в этой игре. Однако выход в плей-офф зависит не только от итогов очного поединка.

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Лига конференций. 6-й тур

"Хайденхайм" - "Санкт-Галлен"

19 декабря, 22:00. Хайденхайм. "Фойт Арена"

Главный арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Испания)

Трансляция: MEGOGO Футбол 9