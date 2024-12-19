  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Хайденхайм – Санкт-Галлен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хайденхайм – Санкт-Галлен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Хайденхайм – Санкт-Галлен: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.12.24 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Хайденхайм – Санкт-Галлен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В одном из матчей шестого тура Лиги конференций между собой сыграют "Хайденхайм" и "Санкт-Галлен".

Несмотря на то, что обе команды сейчас находятся в серьезном кризисе, им нужен максимальный результат в этой игре. Однако выход в плей-офф зависит не только от итогов очного поединка.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Favbet
1.65
4.35
4.90
Узнать больше

Лига конференций. 6-й тур
"Хайденхайм" - "Санкт-Галлен"
19 декабря, 22:00. Хайденхайм. "Фойт Арена"
Главный арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 9

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Гайденгайм - Санкт-Галлен
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Юргорден - Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
АПОЭЛ - Астана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
yellow-arrow
Витория Гимарайнш - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024
Санкт-Галлен Хайденхайм смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.12.2024 в 12:48
Ганденгайм – Санкт-Галлен. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги конференцій (с) выучите уже правильное название: хаЙденхайм!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.12.2024 в 12:48
Ганденгайм – Санкт-Галлен. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги конференцій (с) выучите уже правильное название: хаЙденхайм!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости