Юргорден - Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В матче шестого тура Лиги конференций шведский "Юргорден" будет принимать в Стокгольме польскую "Легию".

Решающая игра для двух клубов, которые все еще рассчитывают на высокие места в турнирной таблице, станет первым матчем в их истории, ведь ранее эти команды еще ни разу не встречались между собой.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Лига конференций. 6-й тур

"Юргорден" - "Легия"

19 декабря, 22:00. Стокгольм. "Стокгольм Арена"

Главный арбитр: Давид Смайц (Словакия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 8