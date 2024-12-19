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Юргорден - Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Юргорден - Легия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.12.24 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Юргорден - Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче шестого тура Лиги конференций шведский "Юргорден" будет принимать в Стокгольме польскую "Легию".

Решающая игра для двух клубов, которые все еще рассчитывают на высокие места в турнирной таблице, станет первым матчем в их истории, ведь ранее эти команды еще ни разу не встречались между собой.

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Лига конференций. 6-й тур
"Юргорден" - "Легия"
19 декабря, 22:00. Стокгольм. "Стокгольм Арена"
Главный арбитр: Давид Смайц (Словакия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8

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Трансляція матчу Юргорден - Легія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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