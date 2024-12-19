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Лугано - Пафос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Лугано - Пафос: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.12.24 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол

Лугано - Пафос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В шестом туре Лиги конференций будет сразу несколько матчей между равными командами, которые к тому же борются друг с другом за решение своих турнирных задач. Одним из таких противостояний будет встреча между двумя клубами, которые имеют очень большие амбиции и претендуют на попадание в восьмерку лучших команд турнира.

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"Лугано" и "Пафос" лидируют в своих национальных чемпионатах, поэтому будет интересно наблюдать за баталией двух лучших команд своих стран. Кто же окажется сильнее: швейцарцы, которые играют при домашних трибунах или же киприоты, которым необходима лишь победа, чтобы забраться в топ-8.

Лига конференций. 6-й тур
19.12.2024. "Стадио Корнаредо" (Лугано)
Главный судья: Ненад Минакович (Сербия)

"Лугано" 22:00 "Пафос"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 10

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Трансляція матчу Лугано - Пафос
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