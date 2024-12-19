Лугано - Пафос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

В шестом туре Лиги конференций будет сразу несколько матчей между равными командами, которые к тому же борются друг с другом за решение своих турнирных задач. Одним из таких противостояний будет встреча между двумя клубами, которые имеют очень большие амбиции и претендуют на попадание в восьмерку лучших команд турнира.





"Лугано" и "Пафос" лидируют в своих национальных чемпионатах, поэтому будет интересно наблюдать за баталией двух лучших команд своих стран. Кто же окажется сильнее: швейцарцы, которые играют при домашних трибунах или же киприоты, которым необходима лишь победа, чтобы забраться в топ-8.

Лига конференций. 6-й тур

19.12.2024. "Стадио Корнаредо" (Лугано)

Главный судья: Ненад Минакович (Сербия)

"Лугано" 22:00 "Пафос"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 10