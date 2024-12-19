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Рапид – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Разное положение у команд.
У "Рапида" есть шанс подняться в восьмёрку лучших и облегчить себе путь в Лиге Конференций, пропустив одну стадию.
"Копенгаген" может как присоединиться к сеянным командам, так и опуститься к несеянным . При слишком удачном раскладе датский коллектив может попасть в восьмёрку сильнейших. Но для этого нужно побеждать соперника.
Много вариантов развития событий, но сработает лишь один – который будет в матче.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 7
Лига Конференций. 6-й тур.
19 декабря 2024. Вена. "Вестштадион"
Главный судья: Джон Битон (Шотландия)
Трансляция: Megogo Футбол 7
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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