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Рапид – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Рапид – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Разное положение у команд.

У "Рапида" есть шанс подняться в восьмёрку лучших и облегчить себе путь в Лиге Конференций, пропустив одну стадию.

"Копенгаген" может как присоединиться к сеянным командам, так и опуститься к несеянным . При слишком удачном раскладе датский коллектив может попасть в восьмёрку сильнейших. Но для этого нужно побеждать соперника.

Много вариантов развития событий, но сработает лишь один – который будет в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 7

Лига Конференций. 6-й тур.

19 декабря 2024. Вена. "Вестштадион"

Главный судья: Джон Битон (Шотландия)

Трансляция: Megogo Футбол 7

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Копенгаген Рапид (Вена) Лига конференций смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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