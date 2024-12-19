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Витория Гимарайнш – Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сейчас эти команды на втором и третьем месте таблицы. Но не гарантировали себе прямую путёвку в 1/8 финала.
Борьба начинается, ведь в случае поражения одна из команд может опуститься в зону 9-24 и придётся проходить дополнительный раунд для продолжения игры в турнире.
В последнем туре возможно всё и ни одной из команд не хочется терять преимущество.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 4
Лига Конференций. 6-й тур.
19 декабря 2024. Гимарайнш. "Афонсу Энрикеш"
Главный судья: Юджин Джая (Албания)
Трансляция: Megogo Футбол 4
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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