Витория Гимарайнш – Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Сейчас эти команды на втором и третьем месте таблицы. Но не гарантировали себе прямую путёвку в 1/8 финала.

Борьба начинается, ведь в случае поражения одна из команд может опуститься в зону 9-24 и придётся проходить дополнительный раунд для продолжения игры в турнире.

В последнем туре возможно всё и ни одной из команд не хочется терять преимущество.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Конференций. 6-й тур.

19 декабря 2024. Гимарайнш. "Афонсу Энрикеш"

Главный судья: Юджин Джая (Албания)

Трансляция: Megogo Футбол 4

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