ЛК. Голевые феерии в Швеции и Словении, сенсационная дебютная победа Ларна

Сегодня сыграли матчи шестого тура Лиги конференций. По итогам этого тура определились команды, которые будут играть в 1/8 финала и 1/16 финала. Предлагаем вам результаты шести противостояний, в которых было на что посмотреть.

"Ягеллония"- "Олимпия" 0:0

Перед туром поляки занимали восьмое место, а словенцы – четырнадцатое. Однако отделял соперников только один зачетный пункт. От этого противостояния многое ожидали, но первый тайм завершился без голов. Гости 65% игрового времени владели мячом, но всего дважды пробили в створ ворот. К сожалению, и после перерыва голов не было. Гораздо большего ожидали от этого противостояния. Таким образом, обе команды будут играть в 1/16 финала.

"Гимарайнш" - "Фиорентина" 1:1

Голы: Густаво (33) - Мандрагора (87)

Обе команды уже обеспечили себе место в 1/8 финала, ведь перед очным противостоянием занимали второе и третье место соответственно. В конце первого тайма португальцы вышли вперед. Густаво из пределов штрафной хладнокровно пробил в левый нижний угол – 1:0.

В конце встречи спас итальянцев от поражения Мандрагора - 1:1.

"Мольде" - "Млада Болеслав" 4:3

Голы: Илер (28), Крал (43, автогол), Кааса (65), Стеневик (90+1) - Сухи (5), Кушей (59), Выдра (61)

В Швеции встречались 26 и 22 команды нынешнего розыгрыша Лиги концефенции. Шведов устраивала только победа, а вот "Млада Болеслав" даже в случае поражения могла пройти в 1/16 финала. Уже в дебюте встречи чехи открыли счет. Марек Сухи первым сориентировался в штрафной и с близкого расстояния переиграл голкипера - 0:1. В середине первого тайма хозяева сравняли счет. Отличился Фредерик Илер – 1:1. В конце тайма благодаря досадному автоголу Крала шведы даже вышли вперед – 2:1.

Уже к середине второго тайма гости не только сравняли счет, но и вышли вперед. Мячи в свой актив записать Кушей и Выдра. Но шведы усилиями Каасы очень быстро отыгрались – 3:3. Безумный матч! Казалось, игра завершится вничью, но шведы в компенсированное время вырвали победу. Забил Стеневик – 4:3. "Мольде" выходит в 1/16 финала.

"Целье" - "Нью-Сейнтс" 3:2

Голы: Эдмилсон (20, 43), Зец (80) - Дэвис (19), Холден (42)

У гостей шансов продолжить выступления в Лиге конференций уже не было, а вот для хозяев эта игра была ключевой. Футболистам "Целье" стоило рисковать, чтобы остаться в борьбе за 1/16 финала. Уже к середине первого тайма соперники обменялись голами. Сначала Дэвис вывесил вывел гостей вперед, но очень быстро Эдмилсон сравнял счет - 1:1. На 30-й минуте искусным ударом отправил мяч в сетку Жан Корничник, но у него зафиксировали положение вне игры и гол отменили. В конце тайма команды снова за две минуты обменялись голами. Дубль в свой актив записал Эдмилсон, а у гостей отличился Холден – 2:2. На 80-й минуте "Целье" снова вышло вперед благодаря голу Давида Зеца – 3:2. Словенцы выходят в 1/16 финала.

"Ларн" - "Гент" 1:0

Голы: Косгроув (74)

Клуб из Северной Ирландии – главный аутсайдер нынешнего розыгрыша Лиги конференций. "Ларн" все свои предыдущие матчи проиграл. Бельгийцы гарантировали себе евровесну, но, безусловно, они стремились побороться за выход сразу в 1/8 финала. Букмекеры считали явными фаворитами бельгийцев, но они не смогли реализовать свое преимущество в первом тайме. Футболисты "Гента" 75% игрового времени владели мячом, десять раз пробили по воротам, но забить так и не смогли. На 74-й хвилині сталося те, чого взагалі ніхто не очікував. Косгроув вивів "Ларн" вперед - 1:0. В итоге сенсационная дебютная победа "Ларна".

"Серкль Брюгге" - "Истанбул Башакшехир" 1:1

Голы: Бруннер (85) - Пьонтек (74)

Очень интересная игра ожидала болельщиков в Бельгии, ведь для обеих команд результат этого матча был важен. Хозяева опережали команду из Турции на пять очков, но ввиду плотности в таблице даже "Серкль Брюгге" не было гарантировано к началу тура место в 1/8 финала. Первый тайм был не богат событиями. Гости вообще ни разу даже не пробили в створ ворот. В конце встречи футболисты турецкой команды вышли вперед. В одно касание в левый нижний угол пробил Кшиштоф Пьонтек – 0:1. Но удержать преимущество гости не смогли.

Бруннер спас "Истанбул" от поражения – 1:1. Бельгийцы будут играть в 1/8 финала, а турки завершают свои выступления в Лиге конференций.