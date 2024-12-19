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Бетис - ХИК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Бетис - ХИК: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.12.2024 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
19 декабря состоится матч "Бетис" - "ХИК" в рамках шестого тура Лиги конференций.
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Игра начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.
6-й тур Лиги конференций
Испания, Севилья. "Бенито Вильямарин"
Арбитр: Патрик Коларич (Хорватия)
Бетис - ХИКСмотреть трансляцию
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