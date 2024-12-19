  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Бетис - ХИК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бетис - ХИК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Бетис - ХИК: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.12.2024 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Бетис - ХИК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

19 декабря состоится матч "Бетис" - "ХИК" в рамках шестого тура Лиги конференций.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.

Favbet
1.20
7.00
15.00
Узнать больше

6-й тур Лиги конференций
Испания, Севилья. "Бенито Вильямарин"
Арбитр: Патрик Коларич (Хорватия)

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Бетис - ХИК
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Витория Гимарайнш – Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
yellow-arrow
Рапид – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
yellow-arrow
Лугано - Пафос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Бетис (Севилья) ХИК
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости