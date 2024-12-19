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ЛАСК - Викингур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
ЛАСК - Викингур: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.12.2024 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 19 декабря, в шестом туре Лиги конференций между собой сыграют "ЛАСК" и "Викингур".
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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 18.
Лига конференций УЕФА, 6-й тур
Линц (Австрия). Стадион "Райффайзен Арена"
Арбитр: Мохаммад Аль-Эмара (Финляндия)
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