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ЛАСК - Викингур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

ЛАСК - Викингур: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.12.2024 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

ЛАСК - Викингур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 декабря, в шестом туре Лиги конференций между собой сыграют "ЛАСК" и "Викингур".

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 18.

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