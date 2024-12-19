ЛАСК - Викингур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Сегодня, 19 декабря, в шестом туре Лиги конференций между собой сыграют "ЛАСК" и "Викингур".

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 18.

Лига конференций УЕФА, 6-й тур

Линц (Австрия). Стадион "Райффайзен Арена"

Арбитр: Мохаммад Аль-Эмара (Финляндия)