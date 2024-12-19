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Во время матча Челси - Шемрок фанаты забросали угловой флаг туалетной бумагой

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Во время матча Челси - Шемрок фанаты забросали угловой флаг туалетной бумагой

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче между английским "Челси" и "Шемроком" в рамках шестого тура Лиги конференций произошел неприятный инцидент.

Ирландские фанаты забросали угловой флажок туалетной бумагой, что привело к задержке подачи "синих".

Во время матча Челси - Шемрок фанаты забросали угловой флаг туалетной бумагой - изображение 1

Во время матча Челси - Шемрок фанаты забросали угловой флаг туалетной бумагой - изображение 2

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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