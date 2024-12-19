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Во время матча Челси - Шемрок фанаты забросали угловой флаг туалетной бумагой
На футболе бывает все
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче между английским "Челси" и "Шемроком" в рамках шестого тура Лиги конференций произошел неприятный инцидент.
Ирландские фанаты забросали угловой флажок туалетной бумагой, что привело к задержке подачи "синих".
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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