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Лондонская полиция сопровождала болельщиков соперника Челси на стадион. Видео

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Сопровождали сто болельщиков

Лондонская полиция сопровождала болельщиков соперника Челси на стадион. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонская полиция сопровождала болельщиков "Шемрок Роверс" на матч против "Челси".

В соцсетях появилось видео, на котором болельщики ирландского клуба идут на "Стэмфорд Бридж" под сопровождением полицейских, которые защищают их со всех сторон.

Впереди шли представители конной полиции. Фанаты "Шемрок Роверс" идя показывали плакаты, пели. Судя по посту, фанатов было 100 человек.

Это попало на видео.

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"Челси" в последнем туре в Лондоне принимает "Шемрок Роверс". Лондонский клуб уже вышел в 1/8 финала. "Шемрок Роверс" в данный момент на седьмом месте.

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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