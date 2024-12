Лондонская полиция сопровождала болельщиков соперника Челси на стадион. Видео

Лондонская полиция сопровождала болельщиков "Шемрок Роверс" на матч против "Челси".

В соцсетях появилось видео, на котором болельщики ирландского клуба идут на "Стэмфорд Бридж" под сопровождением полицейских, которые защищают их со всех сторон.

Впереди шли представители конной полиции. Фанаты "Шемрок Роверс" идя показывали плакаты, пели. Судя по посту, фанатов было 100 человек.

Это попало на видео.

There are 100’s of #Shamrock Rovers fans being escorted by the police through Putney heading to #Chelsea football club as they against each other in the Europa Conference League match tonight - kicking off factor 8/10 pic.twitter.com/Jwb9bW9t9B