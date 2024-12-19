ЛК. Челси снова побеждает, Астана вылетает, а Юргорден обыгрывает Легию, однако оба в 1/8 финала

Последний тур этапа лиги в Лиге Конференций завершен. В отличие от Лиги Чемпионов и Лиги Европы здесь всего 6 туров. Команды сыграли последние матчи и наконец-то определили свое итоговое место в турнирной таблице.

Кому удалось сразу выйти в 1/8, кому придется играть дополнительный раунд плей-офф, а кто вообще вылетает из соревнования? Здесь мы рассматриваем шесть матчей, стартовавших в 22:00, о других 12 поединках вы можете почитать в других отчетах на сайте.

"АПОЭЛ" (Кипр) – "Астана" (Казахстан) 1:1

Голы: Донис (57) — Грипши (64)

Матч, в котором "Астану" могла устроить только победа. Только она могла позволить казахстанцам оставаться в турнире и попасть хотя бы в топ-24 турнира. Противостояли они претендентам на топ-8, то есть "АПОЭЛ" имел свою мотивацию, выйти напрямую в 1/8, поэтому матч получился горячим.

В первом тайме без голов, однако во втором Анастасиос Донис открыл счет. Фаворит впереди и все выглядело логично. Однако гости были чем на это ответить, поэтому Кажуколовас сравнял счет.

После того, как счет снова стал равным, Эбонг из "Астаны" получил красную карточку. Поэтому задача казахстанцев стала чрезвычайно трудной. Забивать сопернику, находясь в меньшинстве.

Однако Яннис Сациас любезно помог своему сопернику и сам удалился через несколько минут. Две желтые карточки в пределах минуты и составы команд снова равны. Однако забить решающий гол так никому и не удалось, поэтому гости вылетают, а хозяева в плей-офф.

"Борац" (Босния и Герцоговина) – "Омония" (Кипр) 0:0

Голы: нет

Коллективы, которые прежде всего боялись вылететь из топ-24. У них не было шансов на топ-8, обе команды просто хотели не вылететь из турнира. А для этого хватало и ничьей.

Казалось, что с самого начала коллективы были на нее готовы. Без особых стараний со стороны обеих команд, ну разве что "Борац" на правах хозяев все же выглядел немного увереннее.

Однако без голов и обе команды в топ-24 они точно не против.

"ЛАСК" (Австрия) – "Викингур" (Исландия) 1:1

Голы: Любичич (26) — Сигурпальссон (23)

У команды Таловерова не было шансов на попадание в топ-24 еще накануне матча, то есть они знали, что вылетают из Лиги Конференций и, кажется, не сильно грустили по этому поводу.

Принимали они у себя дома "Викингур", боровшийся за прописку в зоне топ-24. У исландцев оставались шансы на то, чтобы не вылететь из турнира. Это желание было заметно. Именно они открыли счет, правда, сразу же пропустили в ответ, поэтому пришлось все начинать заново.

А продолжить феерию не получилось ни у кого, потому ничья, которая для обеих команд не означает ничего нового. Гости прошли в плей-офф раунд, а хозяева просто вылетают.

"Хартс" (Шотландия) – "Петрокуб" (Молдова) 2:2

Голы: Уилсон (64), Спиттал (70) — Плетике (21), Мудрак (83, с пенальти)

Фактически обреченная команда из Молдовы хотела громко хлопнуть дверью на прощание с Лигой Конференций. Они приехали в гости к "Хартс" и попытались испортить настроение местной публике, команда которой все же нуждалась в победе для прохода в дополнительный плей-офф раунд.

Именно гости неожиданно открыли счет в первом тайме, и ответить на это шотландцы смогли только во второй половине матча. Сначала сравняли, а затем вышли вперед. Публика на стадионе слегка выдохнула, их команда все же не опозорится против такого аутсайдера. Правда? На 83-й минуте пенальти назначили в ворота хозяев и реализовал его Виктор Мудрак, поэтому 2:2 и в этот момент "Хартс" покинул зону топ-24.

Только результаты в параллельных матчах позволили им все же вернуться на последнее, спасительное 24 место. Они так и не забили. Это сенсация, это слегка позорно для хозяев, но задача выполнена, они проходят.

"Челси" (Англия) – "Шемрок Роверс" (Ирландия) 5:1

Голы: Гию (23, 34, 45+3), Дьюсбери-Холл (40), Кукурелья (58) — Поом (26)

Относительно спокойный матч для лондонского "Челси". Они еще в преддверии последнего тура гарантировали себе выход в 1/8 финала, поэтому здесь могли особо не напрягаться, однако Энцо Мареска подошел к игре достаточно серьезно, в стартовом составе даже нашлось место для Нкунку, Мадуэке и Кукурельи.

Небольшие проблемы сначала переросли в уверенную победу. Главным героем этого матча был Марк Гию, оформивший хет-трик. Причем первые два гола были просто подарками от соперника. Важно отметить и то, что свой гол ирландский коллектив все же забил и тот гол достоин любого количества голов от "синих". Тяжеловесы турнира выиграют все свои 6 матчей на этапе лиги и шагают дальше, а "Шемрок Роверс" из-за этого поражения вылетел из зоны топ-8, поэтому им придется играть матч дополнительного плей-офф раунда за право пробиться в 1/8.

"Юргорден" (Швеция) – "Легия" (Польша) 3:1

Голы: Нгуэн (24), Хюметт (45+4), Ослунд (76) — Вшолек (56)

Чрезвычайно эмоциональное противостояние двух команд, боровшихся за попадание в топ-8. "Легия" в этом сезоне Лиги конференций уже несколько раз удивила игрой и результатами, поэтому от польской команды были соответствующие ожидания накануне последнего тура.

Но оправдать их не вышло. На выезде против "Юргордена" они уступили, а в матче было больше борьбы и драмы, чем собственно футбола в исполнении поляков. Еще в первом тайме команда из Стокгольма забила два мяча и это, по сути, определило всю судьбу противостояния. Во втором тайме гости отквитали один гол, но этого было недостаточно, чтобы изменить результат встречи.

Учитывая результаты в параллельных матчах, "Легии" все равно удалось попасть напрямую в 1/8, поэтому героическая победа хозяев не стала трагедией для соперника. Они вместе идут дальше напрямую.