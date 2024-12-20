ЛК. Комфортный финиш Рапида и Лугано, проход Бетиса, чудо-камбек в Сербии и дубль Тете

"Хайденхайм" упустил шанс финишировать в топ-8, упустив минимальный перевес против "Санкт-Галлена" в концовке. Немцы рано повели, имели значительное игровое превосходство. Но вовремя не забили второй и пропустили с корнера от центрбека Станича. Из хороших новостей для немецкого дебютанта еврокубков – команда Франка Шмидта сегодня прервала 7-матчевую серию поражений во всех турнирах.

Рядом с "Хайденхаймом" на 15-16 позициях финишировал и "Бетис". Севильцы после ничьей с "Барсой" (2:2) возобновили уверенность в себе и выиграли уже третий матч кряду, включая два в ЛК. Как и против "Петрокуба", подопечные Мануэля Пеллегрини были минималистичны – выиграли у ХИКа 1:0, хотя моментов могло хватить и на разгром.

"Рапид" и "Лугано" сумели финишировать в топ-8 с 13 очками каждый. Венский клуб неожиданно разгромил "Копенгаген", который прибыл в Австрию в статусе фаворита. Но два гола с корнеров и один с контратаки в середине поединка все перевернули. "Лугано" же упустил перевес в игре с "Пафосом" на 90+5, но конкуренты осечкой швейцарцев не воспользовались. Киприоты тоже вышли в плей-офф, но не напрямую.

Главная история вечера – невероятный камбек в Сербии. "Бачка-Топола" проигрывала в два мяча армянскому "Ноа" за 16 минут до окончания встречи. А сербам вообще-то нужно было побеждать для того, чтобы иметь шансы на выход. И они таки достигли своего. Невероятный камбек создал дуэ хавбека Милоша Пантовича и форварда Ифета Джаковац. Джаковац оформил дубль за 3 минуты, сначала добив после промаха с пенальти, а затем откликнувшись на передачу Пантовича. А затем ассистировал Пантовичу на победный. И ТСЦ финишировал ровно 24-м, обойдя шотландский "Хартс" за счет большего количества забитых.

Наконец "Панатинаикос" закончил общий раунд третьей победой кряду. В Афинах "зеленые" не заметили сопротивления минского "Динамо". Наш старый знакомый Тете положил дубль во втором тайме.

Лига конференций. 6-й тур

Хайденхайм, Фойт-Арена

Хайденхайм (Германия) – Санкт-Галлен (Швейцария) 1:1

Голы: Тойеркауф 30 – Станич 77

Севилья, Бенито Вильямарин

Бетис (Испания) – ХИК (Финляндия) 1:0

Гол: Кардозо 27

Тун, Арена Тун

Лугано (Швейцария) – Пафос (Кипр) 2:2

Голы: Махмуд 7, Боттани 33 – Саипи 4 (аг), Гольдар 90+5

Вена, Альянц-Штадион

Рапид (Австрия) – Копенгаген (Дания) 3:0

Голы: Бельо 45+2, Вурмбранд 51, 64

Бачка-Топола, Муниципальный стадион

ТСЦ (Сербия) – Ноа (Армения) 4:3

Голы: Станич 41, Джаковац 74, 76, Пантович 81 – Матеус 5, 48, Элдер 15

Афины, Спирос Луис

Панатинаикос (Греция) – Динамо Минск 4:0

Голы: Еремеефф 33, Тете 54, 65, Йоаннидис 84