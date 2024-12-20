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Команды переиграли 19 минут в первом тайме. Матч Лиги Конференций приостанавливали из-за болельщиков. Фото
Играть в таких условиях было невозможно
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Матч Лиги Конференций приостанавливали из-за болельщиков.
В матче шведского "Юргордена" и польской "Легии" фанаты устроили шоу с использованием пиротехники.
На поле появился дым и постепенно он наращивался. Арбитр матча решил приостановить игру из-за плохой видимости. Но время матча продолжалось.
В результате команды в первом тайме переиграли 19 минут. На 4-й компенсированной минуте "Юргорден" забил второй гол, а футболисты "Легии" за это время получили 4 предупреждения.
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Этот матч из-за задержки закончится позже всех, но формально он уже ничего не решает. На момент написания новости "Юргорден" занял 5-е место, "Легия" - седьмое.
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