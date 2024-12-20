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Этап Лиги закончен в Лиге Конференций. Какие команды попали в 1/8 финала, а какие в стыковые матчи?

Лига конференций

Определилось 24 команды

Этап Лиги закончен в Лиге Конференций. Какие команды попали в 1/8 финала, а какие в стыковые матчи?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Этап Лиги закончен в Лиге Конференций. Определилось 24 команды, которые продолжат борьбу за трофей турнира.

  • В 1/8 финала напрямую попали:

"Челси" (Англия), "Витория Гимарайнш" (Португалия), "Фиорентина" (Италия), "СК Рапид" (Австрия), "Юргорден" (Швеция), "Лугано" (Швейцария), "Легия" (Польша), "Серкль Брюгге" (Бельгия).

В 1/16 финала сразятся команды, занявшие с 9 – 24 места. Они поделятся на сеянных и несеянных.

  • Сеяные: "Ягеллония" (Польша), "Шемрок Роверс" (Ирландия), "АПОЭЛ" (Кипр), "Пафос" (Кипр), "Панатинаикос" (Греция), "Олимпия Любляна" (Словения), "Бетис" (Испания), "Хайденхайм" (Германия)
  • Несеяные: "Гент" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания), "Викингур Рейкьявик" (Исландия), "Борац Баня Лука" (Босния), "Целе" (Словения), "Омония" (Кипр), "Мольде" (Норвегия), "Бачка-Топола" (Сербия).
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Жеребьёвка 1/16 финала состоится 20 декабря в 14:00 по киевскому времени. Матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года.

Матчи 1/8 финала состоятся 6 и 13 марта 2025 года

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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