Энцо Мареска похвалил автора хет-трика в последнем матче Лиги конференций против Шемрок Роверс

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска прокомментировал выступление 18-летнего Марка Гию, который отметился хет-триком в домашнем матче Лиги конференций против "Шемрок Роверс" (5:1).

"Не забывайте о том, что Марку Гию все еще 18 лет, как и Джошу Ачемпонгу и Тайрику Джорджу. Несмотря на это, он уже забил шесть голов в этом турнире. С начала сезона он прекрасно работает. Он воспользовался шансом сегодня. Ему нелегко, ведь Николас Джексон и Кристофер Нкунку находятся в отличной форме, но важно, чтобы он продолжал тренироваться и играть должным образом. Этот матч также был хорошей возможностью для некоторых молодых игроков, поэтому мы очень довольны".