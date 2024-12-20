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Энцо Мареска похвалил автора хет-трика в последнем матче Лиги конференций против Шемрок Роверс
Наставник синих доволен результатом и игрой команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска прокомментировал выступление 18-летнего Марка Гию, который отметился хет-триком в домашнем матче Лиги конференций против "Шемрок Роверс" (5:1).
"Не забывайте о том, что Марку Гию все еще 18 лет, как и Джошу Ачемпонгу и Тайрику Джорджу. Несмотря на это, он уже забил шесть голов в этом турнире. С начала сезона он прекрасно работает. Он воспользовался шансом сегодня. Ему нелегко, ведь Николас Джексон и Кристофер Нкунку находятся в отличной форме, но важно, чтобы он продолжал тренироваться и играть должным образом. Этот матч также был хорошей возможностью для некоторых молодых игроков, поэтому мы очень довольны".
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Добавим, что Марк Гию является лучшим бомбардиром этого сезона Лиги конференций, забив 6 голов в 6 матчах.
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