  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Энцо Мареска похвалил автора хет-трика в последнем матче Лиги конференций против Шемрок Роверс
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энцо Мареска похвалил автора хет-трика в последнем матче Лиги конференций против Шемрок Роверс

Лига конференций
Обновлено

Наставник синих доволен результатом и игрой команды

Энцо Мареска похвалил автора хет-трика в последнем матче Лиги конференций против Шемрок Роверс

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска прокомментировал выступление 18-летнего Марка Гию, который отметился хет-триком в домашнем матче Лиги конференций против "Шемрок Роверс" (5:1).

"Не забывайте о том, что Марку Гию все еще 18 лет, как и Джошу Ачемпонгу и Тайрику Джорджу. Несмотря на это, он уже забил шесть голов в этом турнире. С начала сезона он прекрасно работает. Он воспользовался шансом сегодня. Ему нелегко, ведь Николас Джексон и Кристофер Нкунку находятся в отличной форме, но важно, чтобы он продолжал тренироваться и играть должным образом. Этот матч также был хорошей возможностью для некоторых молодых игроков, поэтому мы очень довольны".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что Марк Гию является лучшим бомбардиром этого сезона Лиги конференций, забив 6 голов в 6 матчах.

По теме
yellow-arrow
Этап Лиги закончен в Лиге Конференций. Какие команды попали в 1/8 финала, а какие в стыковые матчи?
yellow-arrow
Команды переиграли 19 минут в первом тайме. Матч Лиги Конференций приостанавливали из-за болельщиков. Фото
yellow-arrow
ЛК. Комфортный финиш Рапида и Лугано, проход Бетиса, чудо-камбек в Сербии и дубль Тете
Челси (Лондон) Энцо Мареска Марк Гию
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости