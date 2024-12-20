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С кем сыграют соперники Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций

Лига конференций
Обновлено

Лига конференций: Видеотрансляция жеребьевки раунда плей-офф ⋇ 20.12.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

С кем сыграют соперники Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 20-го декабря, состоится процедура жеребьевки раунда плей-офф в Лиге конференций.

Начало прямой трансляции в 14:00 по киевскому времени.

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В 1/16 финала третьего по силе еврокубка сыграют команды, занявшие 9-24 место в общей турнирной таблице.

  • Сеяные команды: "Ягеллония" (Польша), "Шемрок Роверс" (Ирландия), "АПОЭЛ" (Кипр), "Пафос" (Кипр), "Панатинаикос" (Греция), "Олимпия Любляна" (Словения), "Бетис" (Испания), "Хайденхайм" (Германия)
  • Несеянные команды: "Гент" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания), "Викингур Рейкьявик" (Исландия), "Борац Баня Лука" (Босния и Герцеговина), "Целе" (Словения), "Омония" (Кипр), "Мольде" (Норвегия), "Бачка-Топола" (Сербия).

Победители стыковых матчей дальше в плей-офф попадут на команды, которые уже вышли напрямую в 1/8 финала.

Матчи 1/16 финала Лиги конференций запланированы на 13 и 20 февраля 2025 года.

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Трансляція жеребкування раунду плей-оф Ліги конференцій
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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