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Известны пары стыковых матчей в Лиге конференций. Против кого сыграют соперники Украины в Таблице коэффициентов УЕФА?

Лига конференций
Обновлено

Известны результаты жеребьевки

Известны пары стыковых матчей в Лиге конференций. Против кого сыграют соперники Украины в Таблице коэффициентов УЕФА?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kristian Skeie - UEFA/UEFA

Новина українською

Сегодня, в пятницу 20-го октября, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций.

В 1/16 финала третьего по силе еврокубкового турнира сыграют команды, занявшие 9-24 места в общей турнирной таблице. Известны пары стыковых матчей.

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"Бачка-Топола" - "Ягеллония"
"Мольде" - "Шемрок Роверс"
"Целе" - "АПОЭЛ"
"Омония" - "Пафос"
"Викингур Рейкьявик" - "Панатинаикос"
"Борац Баня Лука" - "Олимпия Любляна"
"Гент" - "Бетис"
"Копенгаген" - "Хайденхайм"

Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги конференций запланированы на 13 и 20 февраля 2025 года.

Победители пар дальше в плей-офф попадут на команды, которые уже вышли напрямую в 1/8 финала.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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