"Мы точно не были безнадежны", - Твердохлеб рассказал о еврокубковом сезоне для Кривбасса

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб высказал свое мнение, почему команда на старте сезона не смогла ничего противопоставить в квалификации еврокубков чешской "Виктории" и испанскому "Бетису".

Напомним, что "Виктории" в Лиге Европы криворожцы проиграли 1:2 и 0:1, а "Бетису" в Лиге конференций – 0:2 и 0:3.