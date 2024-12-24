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"Мы точно не были безнадежны", - Твердохлеб рассказал о еврокубковом сезоне для Кривбасса

Лига конференций

Криворожцы не смогли пройти квалификацию в двух евротурнирах

"Мы точно не были безнадежны", - Твердохлеб рассказал о еврокубковом сезоне для Кривбасса

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб высказал свое мнение, почему команда на старте сезона не смогла ничего противопоставить в квалификации еврокубков чешской "Виктории" и испанскому "Бетису".

Напомним, что "Виктории" в Лиге Европы криворожцы проиграли 1:2 и 0:1, а "Бетису" в Лиге конференций – 0:2 и 0:3.

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"Мне кажется, что определяющую роль сыграл опыт выступлений на международной арене, которого у соперников больше, а мы только набираемся. "Виктория" – стабильный участник еврокубков, сбалансированная, сильная команда. Во-вторых, нельзя не упомянуть проблемы с логистикой. Не в оправдание, потому что это объективные реалии нашей жизни. Не только "Кривбасса", но и остальных украинских клубов. Посторонние люди, конечно, могут говорить о том, что проблемы не существует. Но практика показывает, что с долгими переездами времени на восстановление фактически не остается. В один день играешь матч чемпионата Украины, а на следующий автобусом 12 часов добираешься в Европу, долго стоишь на границе. Затем накопившаяся усталость сказывается на качестве игры.

В конце концов, даже несмотря на усталость, матчи против "Виктории" мы не провалили, в определенные отрезки имели игровое преимущество. Мы точно не были безнадежны.

Изменилось бы что-нибудь, если бы играли с этими соперниками сейчас? Непростой вопрос, но соперники тоже прибавили. Труднее им было бы, если бы мы имели возможность принимать матчи дома. Но сейчас это, скорее, наши пожелания. И не больше", - сказал Твердохлеб.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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