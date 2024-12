Неутешительные новости для Украины. Появилась вероятность прохода команд конкурентов в таблице коэффициентов в Лиге Конференций

Появилась вероятность прохода команд конкурентов Украины в таблице коэффициентов в Лиге Конференций.

Football Rankings оценил вероятность прохода команд из стран конкурентов Украины. Команды-конкуренты выделены жирным.

В матче "Бачка-Топола" – "Ягеллония" больше вероятность прохода польской команды. Источник оценивает попадание "Ягеллонии" в 1/8 финала в 83%.

В поединке "Целе – АПОЭЛ" вероятнее проход далее кипрской команды – 68%.

В противостоянии между кипрскими "Омонии" и "Пафоса" вероятность прохода примерно равна. Но 58% даётся на проход "Пафоса".

✅ To prevail in the Conference League Knockout Play-offs:



???????? Gent (40%)

???????? Real Betis (60%)



???????? FC Copenhagen (61%)

???????? Heidenheim (39%)



???????? TSC Bačka Topola (17%)

???????? Jagiellonia Białystok (83%)



???????? Molde (72%)

???????? Shamrock Rovers (28%)



???????? Celje (32%)

???????? APOEL Nicosia (68%)



