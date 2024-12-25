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Неутешительные новости для Украины. Появилась вероятность прохода команд конкурентов в таблице коэффициентов в Лиге Конференций
Хоть это и вероятность, но всё равно
Getty Images / Global Images Ukraine
Появилась вероятность прохода команд конкурентов Украины в таблице коэффициентов в Лиге Конференций.
Football Rankings оценил вероятность прохода команд из стран конкурентов Украины. Команды-конкуренты выделены жирным.
В матче "Бачка-Топола" – "Ягеллония" больше вероятность прохода польской команды. Источник оценивает попадание "Ягеллонии" в 1/8 финала в 83%.
В поединке "Целе – АПОЭЛ" вероятнее проход далее кипрской команды – 68%.
В противостоянии между кипрскими "Омонии" и "Пафоса" вероятность прохода примерно равна. Но 58% даётся на проход "Пафоса".
✅ To prevail in the Conference League Knockout Play-offs:— Football Rankings (@FootRankings) December 24, 2024
???????? Gent (40%)
???????? Real Betis (60%)
???????? FC Copenhagen (61%)
???????? Heidenheim (39%)
???????? TSC Bačka Topola (17%)
???????? Jagiellonia Białystok (83%)
???????? Molde (72%)
???????? Shamrock Rovers (28%)
???????? Celje (32%)
???????? APOEL Nicosia (68%)
????????… pic.twitter.com/N0W0XYc74M
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Матчи 1/16 финала Лиги Конференций состоятся 13 и 20 февраля.
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