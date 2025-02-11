Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Лиги конференций

На поединке плей-офф Лиги конференций-2024/2025 "Целье" (Словения) - "АПОЭЛ" (Кипр) будет работать украинская судейская бригада. Об этом информирует сайт УЕФА.

Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

За работу системы ВАР будут отвечать Виктор Копиевский и Алексей Деревинский.

Матч состоится 13 февраля в Целье и начнется в 19:45 по киевскому времени.