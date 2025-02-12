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Копенгаген - Хайденхайм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Копенгаген - Хайденхайм: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Копенгаген - Хайденхайм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Копенгаген" примет на своем поле "Хайденхайм" в первом матче плей-офф Лиги конференций-2024/25.

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Датский клуб завершил основной этап турнира на 18-й строчке, набрав 8 очков в 6 матчах. Немецкий коллектив с 10 баллами расположился на 16-м месте.

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Поединок состоится в четверг, 13 февраля. Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 6.

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Трансляция матча Копенгаген - Хайденхайм
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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