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Копенгаген - Хайденхайм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Копенгаген - Хайденхайм: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Копенгаген" примет на своем поле "Хайденхайм" в первом матче плей-офф Лиги конференций-2024/25.
Датский клуб завершил основной этап турнира на 18-й строчке, набрав 8 очков в 6 матчах. Немецкий коллектив с 10 баллами расположился на 16-м месте.
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Поединок состоится в четверг, 13 февраля. Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 6.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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