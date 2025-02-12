Копенгаген - Хайденхайм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Копенгаген" примет на своем поле "Хайденхайм" в первом матче плей-офф Лиги конференций-2024/25.

Датский клуб завершил основной этап турнира на 18-й строчке, набрав 8 очков в 6 матчах. Немецкий коллектив с 10 баллами расположился на 16-м месте.

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Поединок состоится в четверг, 13 февраля. Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 6.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Копенгаген - Хайденхайм Смотреть трансляцию

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